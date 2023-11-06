Борец из Актау Камиль Куруглиев стал чемпионом международного турнира

- Камиль провел четыре схватки. Во всех четырех одержал победу. В решающем финальном поединке Камиль победил действующего чемпиона Казахстана, - рассказал Роман Ахмедханов.

В Таразе 5 ноября 2023 года завершился международный турнир по вольной борьбе. В соревнованиях приняли участие более 600 вольников из Казахстана, Монголии, Китая, Кыргызстана, Узбекистана и других стран.Спортивную честь нашего региона защищал борец из Актау Камиль Куруглиев, воспитанник тренеров Романа Ахмедханова и Магомеда Куруглиева.Камиль Куруглиев выступал в весовой категории 92 кг.