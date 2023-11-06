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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:15

Просмотров: 742

Борец из Актау Камиль Куруглиев стал чемпионом международного турнира

Спортсмен из Актау Камиль Куруглиев занял первое место на международном турнире по вольной борьбе, посвященный памяти выдающегося государственного и политического деятеля Динмухамеда Кунаева. Турнир прошел в Таразе. Об этом рассказал Роман Ахмедханов, старший тренер Мангистауской области по вольной борьбе.

Фото предоставил Роман Ахмедханов
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В Таразе 5 ноября 2023 года завершился международный турнир по вольной борьбе. В соревнованиях приняли участие более 600 вольников из Казахстана, Монголии, Китая, Кыргызстана, Узбекистана и других стран.

Спортивную честь нашего региона защищал борец из Актау Камиль Куруглиев, воспитанник тренеров Романа Ахмедханова и Магомеда Куруглиева.

Камиль Куруглиев выступал в весовой категории 92 кг.

- Камиль провел четыре схватки. Во всех четырех одержал победу. В решающем финальном поединке Камиль победил действующего чемпиона Казахстана, - рассказал Роман Ахмедханов.



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