Борец из Актау Камиль Куруглиев стал чемпионом международного турнира

Фото предоставил Роман Ахмедханов
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В Таразе 5 ноября 2023 года завершился международный турнир по вольной борьбе. В соревнованиях приняли участие более 600 вольников из Казахстана, Монголии, Китая, Кыргызстана, Узбекистана и других стран.
Спортивную честь нашего региона защищал борец из Актау Камиль Куруглиев, воспитанник тренеров Романа Ахмедханова и Магомеда Куруглиева.
Камиль Куруглиев выступал в весовой категории 92 кг.
В Таразе 5 ноября 2023 года завершился международный турнир по вольной борьбе. В соревнованиях приняли участие более 600 вольников из Казахстана, Монголии, Китая, Кыргызстана, Узбекистана и других стран.
Спортивную честь нашего региона защищал борец из Актау Камиль Куруглиев, воспитанник тренеров Романа Ахмедханова и Магомеда Куруглиева.
Камиль Куруглиев выступал в весовой категории 92 кг.
- Камиль провел четыре схватки. Во всех четырех одержал победу. В решающем финальном поединке Камиль победил действующего чемпиона Казахстана, - рассказал Роман Ахмедханов.
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