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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:25

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Названы итоги чемпионата РК по қазақ күресі в Актау

Участниками стали около 500 борцов, сообщает пресс-служба МВД РК.

Фото МВД РК
Мужчины состязались в весовых категориях от 55 до + 100 кг, женщины от 48 до +77 кг.

- Армейские спортсмены показали хороший результат. В напряженной борьбе финальных поединков четыре спортсмена одержали убедительную победу. Теперь наши палуаны начнут усиленную подготовку к чемпионатам мира, Азии по қазақ күресі и Всемирным играм кочевников, – поделился итогами и планами начальник команды по қазақ күресі Центрального спортивного клуба Асан Мамбеткулов.


Названы итоги чемпионата РК по қазақ күресі в Актау


По итогам нынешних состязаний «золото» в копилку ЦСК принесли военнослужащий старший лейтенант Марат Байкамуров, служащие Вооруженных сил Бекжан Толепов, Жумажан Кожамбеков и Ерсултан Музаппаров. Медаль серебряного достоинства получил солдат спортивной роты Ернур Сулеймен. Бронзовой медалью отмечено спортивное мастерство военнослужащей старшего лейтенанта Замзагул Файзоллановой, солдата Рауана Алтынбека, служащих Вооруженных сил Абылая Бейсена и Бибарыса Абдигани.

Названы итоги чемпионата РК по қазақ күресі в Актау


По итогам соревнований будет сформирована национальная сборная на 2024-2025 годы.



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