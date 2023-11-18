Названы итоги чемпионата РК по қазақ күресі в Актау

- Армейские спортсмены показали хороший результат. В напряженной борьбе финальных поединков четыре спортсмена одержали убедительную победу. Теперь наши палуаны начнут усиленную подготовку к чемпионатам мира, Азии по қазақ күресі и Всемирным играм кочевников, – поделился итогами и планами начальник команды по қазақ күресі Центрального спортивного клуба Асан Мамбеткулов.

Мужчины состязались в весовых категориях от 55 до + 100 кг, женщины от 48 до +77 кг.По итогам нынешних состязаний «золото» в копилку ЦСК принесли военнослужащий старший лейтенант Марат Байкамуров, служащие Вооруженных сил Бекжан Толепов, Жумажан Кожамбеков и Ерсултан Музаппаров. Медаль серебряного достоинства получил солдат спортивной роты Ернур Сулеймен. Бронзовой медалью отмечено спортивное мастерство военнослужащей старшего лейтенанта Замзагул Файзоллановой, солдата Рауана Алтынбека, служащих Вооруженных сил Абылая Бейсена и Бибарыса Абдигани.По итогам соревнований будет сформирована национальная сборная на 2024-2025 годы.