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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:00

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Какие секции для детей работают бесплатно в Актау

На территории региона функционирует 31 спортивное учреждение, передает центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта.

Фото предоставили в управлении физической культуры и спорта
В составе подведомственных облспорту учреждений: 20 ДЮСШ, шесть спортивных клубов, а также Национальный спортивный центр, принимающий детей и подростков в спортивные кружки на бесплатной основе. Кроме того, в регионе функционируют Центр подготовки олимпийского резерва и две школы высшего спортивного мастерства.

Так, дети и подростки могут бесплатно посещать спортивные кружки в следующих спортивных учреждениях:

1. Специализированная ДЮСШ олимпийского резерва по футболу Мангистауской области: футбол, женский футбол, регби. Адрес: спортивный комплекс «Жас Канат». Телефон: 8(7292)42-10-27, 42-88-42.

2. Специализированная ДЮСШ олимпийского резерва по боксу: бокс, женский бокс. Адрес: 4 микрорайон, корпус №81 «МАЯК». Телефон: 8 (7292) 50-77-36.

3. Специализированная ДЮСШ олимпийского резерва по борьбе: вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская борьба. Адрес: 8 микрорайон, здание 32/3. Тел:8 (7292) 50-96-71.

4. Специализированная ДЮСШ «Жас батыр»: дзюдо, самбо, единоборства, тхэквондо, каратэ-до, спортивная гимнастика, борьба. Тел: +7 (702) 066-70-07

5. Специализированная ДЮСШ по каратэ-до: каратэ-до, кикбоксинг, дзюдо, тхэквондо, ушу. Телефон: 8 (7292) 52-17-52.

6. Специализированная ДЮСШ по қазақ күресі и дзюдо: дзюдо, қазақ күресі, тогызкумалак, киокушинкай, джиу джитсу в спортивном комплексе «Каракоз». Телефон: 8 (7292) 50-56-36.

7. ДЮСШ «Мангистау Арена»: каратэ-до, таеквандо, волейбол, баскетбол, велоспорт, мини-футбол, настольный теннис, художественная гимнастика, вольная борьба, дзюдо, греко-римская борьба, джиу-джитсу, кикбоксинг, муайтай, легкая атлетика, тогызкумалак, казахская борьба, самбо, гиревой спорт, армрестлинг, шахматы, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, бокс, бодибилдинг-фитнес. Телефон: 8 (7292) 30-18-01.

8. ДЮСШ по теннису города Актау: теннис, настольный теннис, стендовая стрельба, каратэ кекушинкай, стрельба из лука, самбо, рукопашный бой, армрестлинг. Телефон: 8 (7292) 50-16-06.

9. ДЮСШ по парусному спорту: парусный спорт, велоспорт, легкая атлетика, тхэквондо, полиатлон. Телефон: 8 (7292) 50-16-30.

10. Мангистауская районная ДЮСШ имени Шокыра Болтекулы в селе Шетпе: волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, бокс, кикбоксинг, қазақ күресі, дзюдо, самбо, греко-римская борьба, джиу-джитсу, плавание, байга, аударыспак, охота с ловчими птицами, тогызкумалак, гиревой спорт, армрестлинг, пауэрлифтинг. Телефон: 8 (701) 719-84-42.

11. Тупкараганская районная ДЮСШ: баскетбол, бокс, волейбол, джиу-джитсу, футбол, дзюдо, казахская борьба, киокушинкай, кикбоксинг, настольный теннис тогызкумалак, футбол, шахматы, асык ату, единоборства. Телефон: 8 (72938) 28-3-68.

12. Акшукурская сельская ДЮСШ: футбол, волейбол, дзюдо, казак курес, борьба на поясах, кекушинкай каратэ-до, джиу-джитсу. Телефон: 8 (776) 004-22-22.

13. Жанаозенская городская ДЮСШ № 1: бокс, вольная борьба, греко-римская борьба, художественная гимнастика, грэпплинг, дзюдо, қазақ күресі, кекушинкай-каратэ, легкая атлетика, муайтай, настольный теннис, таеквондо, тогызкумалак, футбол, волейбол. Телефон: 8 (72934) 77-4-30.

14. Жанаозенская городская ДЮСШ №2: футбол, баскетбол, волейбол, дзюдо, вольная борьба, греко-римская борьба, каратэ-до, плавание, бокс, тяжелая атлетика, армрестлинг, пауэрлифтинг, қазақ күресі, тхэквондо. Телефон: 8 (72934 ) 75-8-72.

15. ДЮСШ №3 Кызылсайского сельского округа города Жанаозена: вольная борьба, қазақ күресі, дзюдо, футбол,женский футбол, волейбол, настольный теннис, тогызкумалак, кикбоксинг, кекушинкай каратэ-до, грэпплинг. Телефон: 8 (72934) 26-358.

16. КГУ «Спортивный комплекс села Таушик»: футбол, джиу джитсу, бокс, кикбоксинг, стрельба из лука, қазақ күресі, волейбол. Телефон: 44-3-75.

17. ДЮСШ Бейнеуского района: казак куреси, борьба на поясах, дзюдо, самбо, греко-римская борьба, грэпплинг, тогызкумалак, бокс, тхэквондо, баскетбол, волейбол, футбол, теннис, каратэ-до, панкратион, легкая атлетика, джиу-джитсу, гиревой спорт, художественная гимнастика. Телефон: 2-22-97.

18. Каракиянская районная ДЮСШ: армрестлинг, бокс, вольная борьба, дзюдо, қазақ күресі, каратэ-кекушинкай, самбо, таеквондо, тогызкумалак, футбол. Телефон: 8 (72937) 2-10-48.

19. ДЮСШ с. Мангистау Мунайлинского района: бокс, каратэ, вольная борьба, қазақ күресі, дзюдо, греко-римская борьба, армрестлинг, футбол. Телефон: 8 (7292) 46-50-91.

20. ДЮСШ сельского округа Даулет Мунайлинского района: армрестлинг, баскетбол, вольная борьба, волейбол, дзюдо, қазақ күресі, каратэ-до, кекушинкай-каратэ, футбол. Телефон: 8(7292)34-98-25

21. ДЮСШ Баскудыкского сельского округа Мунайлинского района: армрестлинг, баскетбол, вольная борьба, греко-римская борьба, волейбол, гандбол, қазақ күресі, настольный теннис, тогызкумалак, футбол, шахматы, бадминтон, дзюдо, легкая атлетика. Телефон: 8 (7292) 30-56-96, 30-40-73.

22. Центр национальных видов спорта: кокпар, аударыспак, жамбы ату, теңге ілу, тогызкумалак, жекпе-жек, қазақ күресі, охота с ловчими птицами в спортивном комплексе «Жас канат». Телефон: 8 (7292) 43-88-00.

23. Спортивный клуб смешанных единоборств: грэпплинг, панкратион, кекушинкай-каратэ, ММА, номад ММА, муай тай, пенчак силат в спортивном комплексе «Батыр» в 34А микрорайоне. Телефон: +7 (776) 274-34-74.

24. Мангистауский боксерский клуб: бокс, женский бокс в спортивном комплексе «Досан Батыр».

25. Мангистауский областной спортивный клуб инвалидов: волейбол, волейбол сидя, пляжный волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, рукопашный бой, пауэрлифтинг, голбол, бочча, тогызкумалак, плавание, дзюдо, шахматы и шашки, мини-футбол, греко-римская борьба, бадминтон, спешиал олимпикс, оздоровительный волейбол среди ветеранов в 27 микрорайоне. Телефон: 8 (7292) 34-05-63.

26. Профессиональный баскетбольный клуб «Каспий» в бизнес-центре «Сункар» во 2 микрорайоне.

27. Профессиональный футбольный клуб «Каспий»: футбол, мини-футбол. Телефон: 8 (7292) 77-80-55.

28. Профессиональный волейбольный клуб «Каспий»: пляжный волейбол, волейбол. Телефон: 8 (7292) 33-50-04, 33-50-12.

- В стране на основании реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в новых условиях: период действий», опубликованного в 2020 году, осуществляется полный охват детей школьного возраста массовыми спортивными и творческими кружками. В Мангистауской области реализация программы подушевого финансирования в конкретной спортивной сфере осуществляется с 2021 года, - напомнил руководитель регионального управления физической культуры и спорта Максат Мукаш.


С его слов, в Мангистауской области по государственному спортивному заказу спортом на бесплатной основе будут охвачены дети в возрасте от 4 до 17 лет из Актау, Жанаозена и всех пяти районов области.

В настоящее время государственный спортивный заказ размещен на платформе Damu Bala. Данная платформа имеет функцию приема детей с помощью ключа ЭЦП и подписания табеля в соответствии с правилами о новом госзаказе. С помощью ЭЦП родители могут получить информацию напрямую, и каждый родитель может подписать ее сам.

На этом портале желающие могут встать в очередь в спортивную секцию для бесплатных занятий. Выбрать секции и кружки можно в непосредственной близости от места проживания.

Отметим, что в управлении физической культуры и спорта Мангистауской области открыт новый Call-центр. Жители региона смогут задать свои вопросы по телефону: +7 (700) 362-79-28.

Какие секции для детей работают бесплатно в Актау



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