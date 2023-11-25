Какие секции для детей работают бесплатно в Актау

- В стране на основании реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в новых условиях: период действий», опубликованного в 2020 году, осуществляется полный охват детей школьного возраста массовыми спортивными и творческими кружками. В Мангистауской области реализация программы подушевого финансирования в конкретной спортивной сфере осуществляется с 2021 года, - напомнил руководитель регионального управления физической культуры и спорта Максат Мукаш.

В составе подведомственных облспорту учреждений: 20 ДЮСШ, шесть спортивных клубов, а также Национальный спортивный центр, принимающий детей и подростков в спортивные кружки на бесплатной основе. Кроме того, в регионе функционируют Центр подготовки олимпийского резерва и две школы высшего спортивного мастерства.Так, дети и подростки могут бесплатно посещать спортивные кружки в следующих спортивных учреждениях:С его слов, в Мангистауской области по государственному спортивному заказу спортом на бесплатной основе будут охвачены дети в возрасте от 4 до 17 лет из Актау, Жанаозена и всех пяти районов области.В настоящее время государственный спортивный заказ размещен на платформе Damu Bala . Данная платформа имеет функцию приема детей с помощью ключа ЭЦП и подписания табеля в соответствии с правилами о новом госзаказе. С помощью ЭЦП родители могут получить информацию напрямую, и каждый родитель может подписать ее сам.На этом портале желающие могут встать в очередь в спортивную секцию для бесплатных занятий. Выбрать секции и кружки можно в непосредственной близости от места проживания.