Баскетбольный клуб «Каспий» проведет домашние игры XXXII Чемпионата РК

- Баскетбол - это не только игра, это искусство, которое завораживает и приносит радость. Волнующие моменты и яркие эмоции ждут вас. Станьте частью этого увлекательного спортивного события. Приходите поддержать наших парней, - отметили организаторы турнира.

Встречи пройдут в рамках XXXII Чемпионата РК по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги.Игры состоятся 5 и 6 декабря в 19:00 в спортивном комплексе «Halyk Arena».