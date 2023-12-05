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ЛАДА.kz » Спорт

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 14:11

Просмотров: 234

Жителей Актау приглашают на чемпионат РК по боксу

С 11 по 16 декабря в спорткомплексе «Халык Арена» (17 микрорайон) в Актау пройдёт [right][/right]чемпионат РК по боксу среди юношей 2008-2009 годов рождения, сообщает пресс-служба областного управления спорта.

Фото с сайта kfb.kz
Ожидается, что в первенстве страны примут участие 20 команд, около 500 спортсменов из трёх городов республиканского значения и 17 областей страны. Мангистауский регион представят 20 боксёров.

Спортсмены, которые продемонстрируют наилучший результат, войдут в национальную сборную РК в 2024-2025 годах.

Программа соревнований:

11 декабря, 12:00 - предварительные встречи,
17:00-открытие соревнований
12 декабря, 14:00 – предварительные встречи
13 декабря, 14:00 – предварительные встречи
14 декабря, 14:00 – четвертьфинал
15 декабря, 14:00 – полуфинал
16 декабря, 12:00 – финал



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