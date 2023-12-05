Жителей Актау приглашают на чемпионат РК по боксу

Фото с сайта kfb.kz
Ожидается, что в первенстве страны примут участие 20 команд, около 500 спортсменов из трёх городов республиканского значения и 17 областей страны. Мангистауский регион представят 20 боксёров.
Спортсмены, которые продемонстрируют наилучший результат, войдут в национальную сборную РК в 2024-2025 годах.
Программа соревнований:
11 декабря, 12:00 - предварительные встречи,
17:00-открытие соревнований
12 декабря, 14:00 – предварительные встречи
13 декабря, 14:00 – предварительные встречи
14 декабря, 14:00 – четвертьфинал
15 декабря, 14:00 – полуфинал
16 декабря, 12:00 – финал
Спортсмены, которые продемонстрируют наилучший результат, войдут в национальную сборную РК в 2024-2025 годах.
Программа соревнований:
11 декабря, 12:00 - предварительные встречи,
17:00-открытие соревнований
12 декабря, 14:00 – предварительные встречи
13 декабря, 14:00 – предварительные встречи
14 декабря, 14:00 – четвертьфинал
15 декабря, 14:00 – полуфинал
16 декабря, 12:00 – финал
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