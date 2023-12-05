Жителей Актау приглашают на чемпионат РК по боксу

Ожидается, что в первенстве страны примут участие 20 команд, около 500 спортсменов из трёх городов республиканского значения и 17 областей страны. Мангистауский регион представят 20 боксёров.



Спортсмены, которые продемонстрируют наилучший результат, войдут в национальную сборную РК в 2024-2025 годах.



Программа соревнований:



11 декабря, 12:00 - предварительные встречи,

17:00-открытие соревнований

12 декабря, 14:00 – предварительные встречи

13 декабря, 14:00 – предварительные встречи

14 декабря, 14:00 – четвертьфинал

15 декабря, 14:00 – полуфинал

16 декабря, 12:00 – финал