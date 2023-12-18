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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:23

Просмотров: 10

Военные «сразились» в мини-футболе в Актау

Турнир был посвящён Дню независимости Республики Казахстан, сообщили в Актауском гарнизоне.

Фото предоставили в Актауском гарнизоне
На базе бригады морской пехоты прошёл турнир по мини-футболу среди воинских частей Актауского гарнизона. Участниками стали 11 команд и более 100 офицеров и сержантов военно-морских сил, бригады морской пехоты, бригады противовоздушной обороны, авиационной базы, команды сил специальных операций, военной полиции, а также две команды департамента пограничной службы по Мангистауской области.

Военные «сразились» в мини-футболе в Актау


Лучшим в итоге признан коллектив управления департамента пограничной службы, второе место заняло пограничное управление по Каракиянскому району, третье место у авиационной базы.

- Мы уверены, что у нас сильная армия и такой же боевой дух у военнослужащих. Каждый военнослужащий в любое время встанет на страже своей родины. Проведение подобных мероприятий для военных Актауского гарнизона уже на протяжении нескольких лет стало доброй традицией. Надеемся, что с каждым годом масштаб наших мероприятий будет расти, - поделился командир бригады морской пехоты, подполковник Бердімұрат Абибуллаев.


Победителям были вручены кубок, диплом и ценные подарки.

Военные «сразились» в мини-футболе в Актау


Помимо футбола морские пехотинцы провели турниры и по другим видам спорта.

Также в честь главного государственного праздника в Актауском гарнизоне военнослужащие бригады морской пехоты провели торжественное собрание, которое прошло в культурно-досуговом центре войсковой части 25744.

Военные «сразились» в мини-футболе в Актау


Там присутствовали командиры воинских частей, ветераны Вооружённых сил, а также члены семей военнослужащих.

Военные «сразились» в мини-футболе в Актау


Перед коллективом со словами поздравления выступил командир бригады морской пехоты, подполковник Бердімұрат Абибуллаев. Подводя итоги года, он отметил отличные результаты по боевой и физической подготовке и наградил благодарственными письмами, почётными грамотами лучших военнослужащих.

Военные «сразились» в мини-футболе в Актау


Мероприятие завершилось концертной программы художественной самодеятельности военнослужащих бригады морской пехоты, а также коллектива военного оркестра военно-морских сил.

Военные «сразились» в мини-футболе в Актау

Военные «сразились» в мини-футболе в Актау

Военные «сразились» в мини-футболе в Актау

Военные «сразились» в мини-футболе в Актау



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