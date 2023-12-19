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ЛАДА.kz » Спорт

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 17:44

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Четыре медали привезли каратисты Мангистау с республиканского турнира в Астане

На соревнованиях по ашихара-каратэ AIKO среди детей, юношей и девушек в Астане Мангистаускую область представляли 10 бойцов.

фото Дмитрия Печкина
Республиканский турнир проходил 16 и 17 декабря в спортивном комплексе «Алатау», на правом берегу столицы.

Команду города Актау представляли 10 ребят, серьёзно настроенных на победу.

«Основной состав команды - новички с белыми и оранжевыми поясами, а это значит, что стаж тренировок данных бойцов составляет не более одного года, а то и меньше. Многие из них на выездных соревнованиях впервые. Но, несмотря на это, наша команда привезла четыре медали. Каждый боец постарался и сделал невозможное, буквально вырвали победу из рук соперников - такой был мощный боевой настрой, ну и, конечно же, это результат тяжёлых и упорных тренировок», - рассказали организаторы.


Девочки, Адина Борашева и Анастасия Овчинникова в ожесточенной борьбе сумели победить и стать обладателями серебряных медалей.

«Также отличные результаты у мальчиков: Абат Ханнур дошёл до финала в абсолютной категории, уступив более сильному сопернику весом в два раза больше него, и занял второе место, а Омирузак Диас, впервые выступавший на таких крупных соревнованиях, вышел в полуфинал и занял третье место», - сообщили тренеры.


Главный тренер и директор федерации Мангистауской области Дмитрий Печкин поделился своими впечатлениями о прошедшем турнире.

«Наши ребята готовились к этим соревнованиям с сентября, именно тогда прошел IV открытый городской турнир в Актау, который послужил стимулом к более серьёзным выездным соревнованиям республиканского масштаба, стал своего рода отборочным. Именно тогда многие ребята смогли поверить в свои силы и начали мечтать о дальнейших блистательных победах. И их вера в себя и дисциплина в тренировках сделали своё дело, результат налицо - каждый пытался себя проявить и старался как мог, в силу своего опыта и физической подготовки. Без поражений не бывает побед, именно проигрыши стимулируют бойцов расти и развиваться, становиться лучше и сильнее. Результатом соревнований мы довольны и будем держать эту планку в дальнейшем!», - рассказал тренер.


Список чемпионов:
1. Овчинникова Анастасия, категория девочки 8-9 лет - серебро;
2. Борашева Адина, категория девочки 10-11 лет, серебро;
3. Абат Ханнур, категория мальчики 10-11 лет, серебро;
4. Өмірұзақ Диас, категория мальчики 12-13 лет, бронза.




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Четыре медали привезли каратисты с республиканского турнира в Астане


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