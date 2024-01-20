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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:20

Просмотров: 138

Очистить клуб от долгов: актауский «Каспий» рассказал о планах

Какие планы у футбольного клуба «Каспий» в этом году.

Фото футбольного клуба «Каспий»
Как сообщили в футбольном клубе «Каспий», в этом году команда будет выступать в Первой лиге. Главным тренером назначен Владимир Никитенко. Это казахстанский футбольный тренер, который за свою многолетнюю карьеру успел поработать во многих клубах страны. Его ассистентом будет воспитанник Мангистауского футбола Жасұлан Оймағанбетов - молодой и перспективный специалист.

Очистить клуб от долгов: актауский «Каспий» рассказал о планах


Перед тренерским штабом поставлена цель по итогам нового сезона выйти в Премьер лигу РК. При этом, комплектация состава направлена в первую очередь на местные и казахстанские кадры.

Первый учебно-тренировочный сбор основная команда проведет в Алматы, а начало сезона запланировано на апрель 2024 года.

- Хотя, к втягивающим сборам мы уже приступили в родном городе, пока новый тренерский штаб занимается просмотром местных молодых футболистов. Но первоначальная же задача менеджмента клуба – это очистить футбольный клуб от долгов и вернуть имидж добропорядочного и солидного клуба, - сообщили в местном клубе.


Очистить клуб от долгов: актауский «Каспий» рассказал о планах


Все домашние матчи первой лиги РК «Каспий» проведет у себя на стадионе «Жас Канат». Клуб намерен проводить большую работу по привлечению болельщиков и спонсоров.



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