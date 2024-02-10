Любительская лига по баскетболу возвращается в Актау

Фото с сайта sport.pibig.info
В этом сезоне задействовано девять команд.
Соревнования продлятся до конца апреля.
Баскетболисты приглашают всех болельщиков поддержать свои любимые команды и насладиться непередаваемой атмосферой.
Старт игр запланирован в это воскресенье, 11 февраля, в 10:00 в спортивном комплексе «Отар» в 26 микрорайоне.
- Участники готовы продемонстрировать свое мастерство и страсть к баскетболу. Нас ожидает захватывающая борьба за звание лучшей команды, - обещают в баскетбольном клубе «Каспий».
Соревнования продлятся до конца апреля.
Баскетболисты приглашают всех болельщиков поддержать свои любимые команды и насладиться непередаваемой атмосферой.
Старт игр запланирован в это воскресенье, 11 февраля, в 10:00 в спортивном комплексе «Отар» в 26 микрорайоне.
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