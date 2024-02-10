Любительская лига по баскетболу возвращается в Актау

- Участники готовы продемонстрировать свое мастерство и страсть к баскетболу. Нас ожидает захватывающая борьба за звание лучшей команды, - обещают в баскетбольном клубе «Каспий».

В этом сезоне задействовано девять команд.Соревнования продлятся до конца апреля.Баскетболисты приглашают всех болельщиков поддержать свои любимые команды и насладиться непередаваемой атмосферой.