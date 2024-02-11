Ситуацию с допинг-тестом боксера из Мангистау объяснил его менеджер

- Он соблюдал все правила для дебюта на профессиональном ринге. Теперь не должно быть никаких препятствий. В истории бокса достаточно свидетельств того, что несколько известных боксеров, которых отстранили от занятий спортом после проверки на допинг, через полгода выступали в профессиональном боксе. В качестве примера достаточно упомянуть таких спортсменов как Миша Алоян, Бектемир Меликузиев, - говорит Жанпеис Назаргали.

По словам Жанпеиса Назаргали, в прошлом году боксер сдал положительный допинг-тест и был отстранен от занятий любительским спортом сроком на три года, начиная с января 2023 года. Для перехода в этом году в профессиональный бокс ему пришлось сдать еще один анализ спустя полгода после провала допинг-теста. В ноябре тест оказался отрицательным и с тех пор Саматали начал снова тренироваться.Саматали проведет четырехраундовый бой в полусреднем весе на вечере бокса в Турции 18 февраля. Его соперником станет боксер Рефик Тархан.Напомним, летом 2023 года Саматали Тольтаева дисквалифицировали за употребление допинга. В его пробе был обнаружен запрещенный препарат оралтуринабол, который является анаболическим стероидом. Боксер был дисквалифицирован до 31 марта 2026 года и исключен из сборной Казахстана.