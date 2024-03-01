Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 01 Марта
+4...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.61 KZT
  • €1 = 488.91 KZT
  • 1 RUB = 4.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:53

Просмотров: 377

Жительница Мангистау взяла «золото» на соревнованиях по трейлраннингу

Сотрудница службы безопасности ТОО «МАЭК» Ангелина Мирионкова приняла участие в соревнованиях BURABAY ICE 2024, в которых собралось более 600 фанатов трейлраннинга.

Фото со страницы ТОО «МАЭК» в Instagram
Ангелина Мирионкова, жительница Актау и сотрудник энергокомбината, заняла первое место в соревнованиях BURABAY ICE 2024 по трейлраннингу. Она участвовала в состязаниях в возрастной категории 18-35 лет среди женщин, преодолев дистанцию в 21 километр.

Жительница Мангистау взяла «золото» на соревнованиях по трейлраннингу


Ледовый забег прошел 24 февраля по плоскому льду залива озера Боровое, вокруг острова Жумбактас. Длина предложенных дистанций предполагала бег на семь, 14 и 21 километр или же скандинавскую ходьбу на расстояние в семь километров.

Жительница Мангистау взяла «золото» на соревнованиях по трейлраннингу


Среди 600 спортсменов, прибывших из всех регионов Казахстана, также были участники из США, России, Великобритании, Франции, Италии, Узбекистана и Индии.

Жительница Мангистау взяла «золото» на соревнованиях по трейлраннингу


– Эти соревнования стали большим испытанием. Снег, лед, ветер и мороз внесли разнообразие в забег. Получился «силовой» забег по жемчужине Казахстана, – поделилась Ангелина.


Для справки: Трейлраннинг (англ. trail running) - спортивная дисциплина, подразумевающая бег по природному рельефу в свободном темпе или в рамках соревнования. Включает в себя элементы кросса и горного бега. Главное отличие от кроссового бега заключается в ландшафте: для трейлраннинга обычно выбирают холмы и даже горы (перепад высот может превышать более тысячи метров), а также пустыни и густые леса.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Tankushka (Посетители) Сегодня, 15:57
Молодец! Поздравляем! И пусть впереди будет ещё много побед!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика