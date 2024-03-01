Жительница Мангистау взяла «золото» на соревнованиях по трейлраннингу

– Эти соревнования стали большим испытанием. Снег, лед, ветер и мороз внесли разнообразие в забег. Получился «силовой» забег по жемчужине Казахстана, – поделилась Ангелина.

Ангелина Мирионкова, жительница Актау и сотрудник энергокомбината, заняла первое место в соревнованиях BURABAY ICE 2024 по трейлраннингу. Она участвовала в состязаниях в возрастной категории 18-35 лет среди женщин, преодолев дистанцию в 21 километр.Ледовый забег прошел 24 февраля по плоскому льду залива озера Боровое, вокруг острова Жумбактас. Длина предложенных дистанций предполагала бег на семь, 14 и 21 километр или же скандинавскую ходьбу на расстояние в семь километров.Среди 600 спортсменов, прибывших из всех регионов Казахстана, также были участники из США, России, Великобритании, Франции, Италии, Узбекистана и Индии.(англ. trail running) - спортивная дисциплина, подразумевающая бег по природному рельефу в свободном темпе или в рамках соревнования. Включает в себя элементы кросса и горного бега. Главное отличие от кроссового бега заключается в ландшафте: для трейлраннинга обычно выбирают холмы и даже горы (перепад высот может превышать более тысячи метров), а также пустыни и густые леса.