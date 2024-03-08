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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:06

Просмотров: 294

Бибисара Асаубаева из Мангистау стала первой на шахматном фестивале в Москве

На прошедшем шахматном фестивале «Аэрофлот Опен 2024» казахстанская спортсменка показала лучший результат среди женщин. Об этом сообщает Казахстанская федерация шахмат.

Фото со страницы Казахстанской федерации шахмат в Instagram
В Москве 7 марта завершился международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2024».

В главном турнире приняли участие 142 спортсмена из 12 стран мир. В соревновании приняли участие шахматисты, которые имеют в рейтинге FIDE более 2300 баллов. Кроме того, в турнире выступили и участники до 15 лет.

Бибисара Асаубаева заняла 1-е место на прошедшем в Москве шахматном фестивале «Аэрофлот Опен 2024».

Призовой фонд главного соревнования составил 15 миллионов рублей, из которых победитель получил 3 миллиона. В детском турнире был установлен беспрецедентный призовой фонд - 1 миллион рублей.



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