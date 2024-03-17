Вырвался из «мертвой хватки»: видео с бойцом из Мангистау завирусилось в Сети

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На битве взглядов бразилец Веллингтон Перейра показал свою дерзость, толкнув Руслана Сариева. Во время самого поединка он намеревался «задушить» нашего бойца. Руслан был на грани поражения, но сумел вырваться из захвата.
Спортсмены поочередно забирали инициативу в свои руки. Бразилец делал акцент на борьбу. Ему удалось взять Руслана Сариева на «гильотину», но наш боец вырвался и провел ответный прием. Это помогло ему одержать победу досрочно.
Видео боя опубликовали вчера, 16 марта, и оно уже набрала более 200 тысяч лайков.
Напомним, в прошлом году на турнире в Шымкенте Руслан Сариев победил в результате дисквалификации его оппонента.
Спортсмены поочередно забирали инициативу в свои руки. Бразилец делал акцент на борьбу. Ему удалось взять Руслана Сариева на «гильотину», но наш боец вырвался и провел ответный прием. Это помогло ему одержать победу досрочно.
Видео боя опубликовали вчера, 16 марта, и оно уже набрала более 200 тысяч лайков.
Напомним, в прошлом году на турнире в Шымкенте Руслан Сариев победил в результате дисквалификации его оппонента.
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