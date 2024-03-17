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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:32

Просмотров: 426

Вырвался из «мертвой хватки»: видео с бойцом из Мангистау завирусилось в Сети

Видео схватки между казахстанцем и бразильцем на турнире в Алматы опубликовала бойцовская организация «Alash Pride».

Кадр видео
На битве взглядов бразилец Веллингтон Перейра показал свою дерзость, толкнув Руслана Сариева. Во время самого поединка он намеревался «задушить» нашего бойца. Руслан был на грани поражения, но сумел вырваться из захвата.

Спортсмены поочередно забирали инициативу в свои руки. Бразилец делал акцент на борьбу. Ему удалось взять Руслана Сариева на «гильотину», но наш боец вырвался и провел ответный прием. Это помогло ему одержать победу досрочно.

Видео боя опубликовали вчера, 16 марта, и оно уже набрала более 200 тысяч лайков.



Напомним, в прошлом году на турнире в Шымкенте Руслан Сариев победил в результате дисквалификации его оппонента.



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