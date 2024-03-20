Мангистауские борцы завоевали две золотые и две серебряные медали на чемпионате Казахстана

- Впереди наших спортсменов ждет усиленная подготовка к чемпионату Азии, который пройдет в следующем году в Иордании. А также ребята будут готовиться к чемпионату мира, который стартует с 18 августа 2024 года в Аргентине, - рассказал Аслан Нурмагамбетов.



В соревнованиях приняли участие борцы вольного стиля. Спортивную честь региона защищали спортсмены из Мангистау Ернур Умиртай, Амир Оразбаев, Асет Казбай и Тимур Оразбаев.Чемпионами Казахстана стали Ернур Умиртай, выступавший в весовой категории 48 кг, и Амир Оразбаев в весе 71 кг.Серебряными призерами чемпиона стали Асет Казбай и Тимур Оразбаев. Асет Казбай выступал в весовой категории 65 кг. Тимур Оразбаев в весе 61 кг.