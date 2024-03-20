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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:00

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Мангистауские борцы завоевали две золотые и две серебряные медали на чемпионате Казахстана

Чемпионат Казахстана по вольной борьбе среди юношей завершился 19 марта в Алматинской области. Мангистауские борцы завоевали две золотые и две серебряные медали. Об этом рассказал Аслан Нурмагамбетов, старший тренер Мангистауской областной по вольной борьбе.

Фото предоставил Аслан Нурмагамбетов
В соревнованиях приняли участие борцы вольного стиля. Спортивную честь региона защищали спортсмены из Мангистау Ернур Умиртай, Амир Оразбаев, Асет Казбай и Тимур Оразбаев.

Чемпионами Казахстана стали Ернур Умиртай, выступавший в весовой категории 48 кг, и Амир Оразбаев в весе 71 кг.

Мангистауские борцы завоевали две золотые и две серебряные медали на чемпионате Казахстана


Серебряными призерами чемпиона стали Асет Казбай и Тимур Оразбаев. Асет Казбай выступал в весовой категории 65 кг. Тимур Оразбаев в весе 61 кг.

Мангистауские борцы завоевали две золотые и две серебряные медали на чемпионате Казахстана


- Впереди наших спортсменов ждет усиленная подготовка к чемпионату Азии, который пройдет в следующем году в Иордании. А также ребята будут готовиться к чемпионату мира, который стартует с 18 августа 2024 года в Аргентине, - рассказал Аслан Нурмагамбетов.



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