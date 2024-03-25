Команда «Burgylau» из Жанаозена стала серебряным призером чемпионата Казахстана по футзалу

Фото moffaktau
В Актау с 21 по 24 марта проходил VIII чемпионат Республики Казахстан по футзалу среди любителей.
Всего в соревнованиях приняли участие 35 команд из всех регионов страны. Игры проходили в спортивных залах «Halyk Arena» в 17 микрорайоне, «BS Arena» в 40 микрорайоне и «Батыр» в 34 микрорайоне. Финальные состязания состоялись вчера, 24 марта, в спортивном комплексе «Halyk Arena».
Победителем чемпионата стала команда «Muslim» из Кызылорды.
Команда «Burgylau» из Жанаозена стала серебряным призером.
Третье место заняла команда «Jiger» из Кульсаров.
Лучшим вратарем турнира стал Боранбаев Батыржан (Muslim), лучшим защитником - Абат Ескендир ( Мурагер ), лучшим бомбардиром признан Райханов Ғалым (allopizza.kz). Лучшим игроком турнира - Нурмуханов Бақытжан ( Бұрғылау).
Президент федерации футбола Мангистауской области Марат Такенов ранее сообщал, что команда-победитель получит путевку на чемпионат в Испанию, который состоится в 2025 году.
Всего в соревнованиях приняли участие 35 команд из всех регионов страны. Игры проходили в спортивных залах «Halyk Arena» в 17 микрорайоне, «BS Arena» в 40 микрорайоне и «Батыр» в 34 микрорайоне. Финальные состязания состоялись вчера, 24 марта, в спортивном комплексе «Halyk Arena».
Победителем чемпионата стала команда «Muslim» из Кызылорды.
Команда «Burgylau» из Жанаозена стала серебряным призером.
Третье место заняла команда «Jiger» из Кульсаров.
Лучшим вратарем турнира стал Боранбаев Батыржан (Muslim), лучшим защитником - Абат Ескендир ( Мурагер ), лучшим бомбардиром признан Райханов Ғалым (allopizza.kz). Лучшим игроком турнира - Нурмуханов Бақытжан ( Бұрғылау).
Президент федерации футбола Мангистауской области Марат Такенов ранее сообщал, что команда-победитель получит путевку на чемпионат в Испанию, который состоится в 2025 году.
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