Команда «Burgylau» из Жанаозена стала серебряным призером чемпионата Казахстана по футзалу

В Актау с 21 по 24 марта проходил VIII чемпионат Республики Казахстан по футзалу среди любителей.Всего в соревнованиях приняли участие 35 команд из всех регионов страны. Игры проходили в спортивных залах «Halyk Arena» в 17 микрорайоне, «BS Arena» в 40 микрорайоне и «Батыр» в 34 микрорайоне. Финальные состязания состоялись вчера, 24 марта, в спортивном комплексе «Halyk Arena».Победителем чемпионата стала команда «Muslim» из Кызылорды.Команда «Burgylau» из Жанаозена стала серебряным призером.Третье место заняла команда «Jiger» из Кульсаров.Лучшим вратарем турнира стал Боранбаев Батыржан (Muslim), лучшим защитником - Абат Ескендир ( Мурагер ), лучшим бомбардиром признан Райханов Ғалым (allopizza.kz). Лучшим игроком турнира - Нурмуханов Бақытжан ( Бұрғылау).Президент федерации футбола Мангистауской области Марат Такенов ранее сообщал, что команда-победитель получит путевку на чемпионат в Испанию, который состоится в 2025 году.