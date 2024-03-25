Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 25 Марта
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.27 KZT
  • €1 = 489.13 KZT
  • 1 RUB = 4.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:01

Просмотров: 9

Команда «Burgylau» из Жанаозена стала серебряным призером чемпионата Казахстана по футзалу

Вчера, 24 марта, в Актау завершился VIII чемпионат Республики Казахстан по футзалу среди любителей. Победителями чемпионата стала команда «Muslim» из Кызылорды. Команда «Burgylau» из Жанаозена стала серебряным призером. Третье место заняла команда «Jiger» из Кульсаров. Об этом сообщается на странице федерации футбола Мангистауской области в  Instagram.

Фото moffaktau
В Актау с 21 по 24 марта проходил VIII чемпионат Республики Казахстан по футзалу среди любителей.

Всего в соревнованиях приняли участие 35 команд из всех регионов страны. Игры проходили в спортивных залах «Halyk Arena» в 17 микрорайоне, «BS Arena» в 40 микрорайоне и «Батыр» в 34 микрорайоне. Финальные состязания состоялись вчера, 24 марта, в спортивном комплексе «Halyk Arena».

Команда «Burgylau» из Жанаозена стала серебряным призером чемпионата Казахстана по футзалу


Победителем чемпионата стала команда «Muslim» из Кызылорды.

Команда «Burgylau» из Жанаозена стала серебряным призером чемпионата Казахстана по футзалу


Команда «Burgylau» из Жанаозена стала серебряным призером чемпионата Казахстана по футзалу


Команда «Burgylau» из Жанаозена стала серебряным призером.

Команда «Burgylau» из Жанаозена стала серебряным призером чемпионата Казахстана по футзалу


Третье место заняла команда «Jiger» из Кульсаров.

Команда «Burgylau» из Жанаозена стала серебряным призером чемпионата Казахстана по футзалу


Лучшим вратарем турнира стал Боранбаев Батыржан (Muslim), лучшим защитником - Абат Ескендир ( Мурагер ), лучшим бомбардиром признан Райханов Ғалым (allopizza.kz). Лучшим игроком турнира - Нурмуханов Бақытжан ( Бұрғылау).

Президент федерации футбола Мангистауской области Марат Такенов ранее сообщал, что команда-победитель получит путевку на чемпионат в Испанию, который состоится в 2025 году.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика