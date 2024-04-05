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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:54

Просмотров: 265

Боксёры из Мангистау завоевали три медали на международном турнире в Туркестане

В период с 30 марта по 4 апреля текущего года в Туркестане состоялся международный турнир по боксу, посвящённый памяти олимпийского чемпиона Бекзата Саттарханова. Мангистауские боксёры завоевали одну золотую и две серебряные медали.

Фото предоставлено участниками турнира
Вчера, 4 апреля, в Туркестане завершился международный турнир по боксу, посвящённый памяти олимпийского чемпиона Бекзата Саттарханова.

За звание сильнейших боролись более 180 боксёров из всех регионов страны, а также из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

Спортивную честь Мангистау защищали шесть боксеров, трое из них завоевали одну золотую и две серебряные медали.

Боксёры из Мангистау завоевали три медали на международном турнире в Туркестане


Обладателем медали золотого отлива стал Салауат Тлекбай в весовой категории +92 кг.

Серебряными призёрами турнира стали Бекарыс Нурмухан в весовой категории 71 кг и Бакытжан Аитмуханов в весе 86 кг.

Боксёры из Мангистау завоевали три медали на международном турнире в Туркестане



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