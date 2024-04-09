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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:06

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Мангистауские пауэрлифтеры завоевали три медали на чемпионате страны

Спортсмены завоевали одну серебряную и две бронзовые медали на чемпионате Казахстана по пауэрлифтингу, который проходит с 1 по 9 апреля в Кокшетау. Об этом сообщил Арман Рыскали, президент федерации по пауэрлифтингу региона.

Наши призёры. Фото предоставил президент федерации по пауэрлифтингу региона Арман Рыскали
Чемпионат Казахстана проходит с 1 по 9 апреля в Кокшетау. Соревнования проходят по правилам Всемирной организации IPF (International Powerlifting Federation).

В чемпионате приняли участие 250 спортсменов из всех регионов страны.

Спортивную честь Мангистауской области защищали четыре спортсмена, трое из которых завоевали медали.

Серебряную медаль среди юношей завоевал Тимур Швеков в весе до 93 кг.

Мангистауские пауэрлифтеры завоевали три медали на чемпионате страны


Мангистауские пауэрлифтеры завоевали три медали на чемпионате страны


Бронзовым призером стал Ерсейт Бралин среди мужчин в весе до 105 кг. Спортсмен также выполнил норматив мастера спорта РК.

Еще одну «бронзу» завоевал начинающий атлет Бекжан Какабай, выступавший до 120 кг.

Мангистауские пауэрлифтеры завоевали три медали на чемпионате страны


Мангистауские пауэрлифтеры завоевали три медали на чемпионате страны


- Еще один наш спортсмен Бахтияр Бурхаев успешно сдал тест на «Судью национальной категории». Впереди наших спортсменов будет ждать подготовка к чемпионату Азии, который будет проходить в Узбекистане в конце года. Хочу поблагодарить фитнес-центр «XL» и администрацию за поддержку спортсменов на чемпионате, - сказал президент федерации по пауэрлифтингу региона Арман Рыскали.



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