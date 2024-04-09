Мангистауские пауэрлифтеры завоевали три медали на чемпионате страны

Наши призёры. Фото предоставил президент федерации по пауэрлифтингу региона Арман Рыскали
Чемпионат Казахстана проходит с 1 по 9 апреля в Кокшетау. Соревнования проходят по правилам Всемирной организации IPF (International Powerlifting Federation).
В чемпионате приняли участие 250 спортсменов из всех регионов страны.
Спортивную честь Мангистауской области защищали четыре спортсмена, трое из которых завоевали медали.
Серебряную медаль среди юношей завоевал Тимур Швеков в весе до 93 кг.
Бронзовым призером стал Ерсейт Бралин среди мужчин в весе до 105 кг. Спортсмен также выполнил норматив мастера спорта РК.
Еще одну «бронзу» завоевал начинающий атлет Бекжан Какабай, выступавший до 120 кг.
В чемпионате приняли участие 250 спортсменов из всех регионов страны.
Спортивную честь Мангистауской области защищали четыре спортсмена, трое из которых завоевали медали.
Серебряную медаль среди юношей завоевал Тимур Швеков в весе до 93 кг.
Бронзовым призером стал Ерсейт Бралин среди мужчин в весе до 105 кг. Спортсмен также выполнил норматив мастера спорта РК.
Еще одну «бронзу» завоевал начинающий атлет Бекжан Какабай, выступавший до 120 кг.
- Еще один наш спортсмен Бахтияр Бурхаев успешно сдал тест на «Судью национальной категории». Впереди наших спортсменов будет ждать подготовка к чемпионату Азии, который будет проходить в Узбекистане в конце года. Хочу поблагодарить фитнес-центр «XL» и администрацию за поддержку спортсменов на чемпионате, - сказал президент федерации по пауэрлифтингу региона Арман Рыскали.
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