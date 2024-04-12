Боксерша из Актау завоевала золотую медаль на чемпионате Казахстана

- Поздравляю Кымбат с заслуженной победой. Также хочется подчеркнуть Айгерим Лепесову, которая провела хорошие бои, но немного ей не хватило опыта. Она один бой выиграла, второй бой проиграла со счетом 2:3. Наши спортсменки очень перспективные, есть еще над чем работать, - рассказал Руслан Бибуев.

С 7 по 12 апреля в Экибастузе проходил чемпионат Казахстана по боксу среди юношей и девушек 2010-2011 годов рождения.Мангистаускую область представляли Айгерим Лепесова и Кымбат Габидолла, воспитанницы тренеров Жараса Калимова и Романа Голубева. Команду также сопровождал на чемпионат судья Туребек Лепесов.Кымбат Габидолла стала победительницей чемпионата Казахстана по боксу в весовой категории 67 кг.