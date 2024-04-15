Житель Актау заявил о растрате 600 миллионов тенге за 3 месяца футбольным клубом «Каспий»

- Зачем выдавать такие средства футбольному клубу? За три месяца клуб потратил 600 000 000 тенге. Через три месяца у клуба закончатся деньги. А дальше что, им будут выдавать еще деньги на оставшиеся шесть месяцев?, - пожаловался житель Актау.



- В 2024 году в рамках договора, подписанного управлением спорта Мангистауской области, была достигнута категорическая договоренность о том, что профессиональный футбольный клуб «Каспий» не будет финансироваться дополнительно. Поэтому клуб работает в рамках бюджета, выделенного на 2024 год, и не запрашивает дополнительный бюджет (без учета кредиторских расходов). Ведутся переговоры по привлечению потенциальных партнеров и спонсорских средств, - сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта региона.



Мужчина по данному факту обратился к властям.В управлении физической культуры и спорта Мангистауской области прокомментировали жалобу мужчины.