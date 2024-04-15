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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 21:36

Просмотров: 622

Житель Актау заявил о растрате 600 миллионов тенге за 3 месяца футбольным клубом «Каспий»

Житель Актау написал жалобу в Тelegram-канал акима области. По словам мужчины, футбольный клуб «Каспий» потратил 600 миллионов тенге за три месяца. Данный факт возмутил жителя города. В управлении физической культуры и спорта Мангистауской области прокомментировали жалобу горожанина.

Фото из архива Lada.kz
Мужчина по данному факту обратился к властям.

- Зачем выдавать такие средства футбольному клубу? За три месяца клуб потратил 600 000 000 тенге. Через три месяца у клуба закончатся деньги. А дальше что, им будут выдавать еще деньги на оставшиеся шесть месяцев?, - пожаловался житель Актау.


Житель Актау заявил о растрате 600 миллионов тенге за 3 месяца футбольным клубом «Каспий»


В управлении физической культуры и спорта Мангистауской области прокомментировали жалобу мужчины.

- В 2024 году в рамках договора, подписанного управлением спорта Мангистауской области, была достигнута категорическая договоренность о том, что профессиональный футбольный клуб «Каспий» не будет финансироваться дополнительно. Поэтому клуб работает в рамках бюджета, выделенного на 2024 год, и не запрашивает дополнительный бюджет (без учета кредиторских расходов). Ведутся переговоры по привлечению потенциальных партнеров и спонсорских средств, - сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта региона.



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