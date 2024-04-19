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ЛАДА.kz » Спорт

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 13:14

Просмотров: 209

Для жителей Актау организовали бесплатные игры в настольный теннис

В Актау раз в месяц проходят игры городской лиги по настольному теннису среди населения, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата Актау
В областном центре проводятся игры городской лиги по настольному теннису. Принять участие в них раз в месяц на бесплатной основе может любой житель города. Эту инициативу выдвинула директор школы спорта и искусств «MUSTAFA-RIM» Раушан Исламгалиева.

«Настольный теннис – это интересно и полезно для здоровья. Этот интересный и популярный вид спорта, который действительно приносит пользу человеку, к примеру, улучшается зрение», - говорит Раушан Исламгалиева.


Сама Раушан занимается настольным теннисом со школьных лет. Сейчас директору школы спорта и искусств «MUSTAFA-RIM», что в 28А микрорайоне, 50 лет. Вспоминает, как использовала любую возможность, чтобы играть в настольный теннис.

Для жителей Актау организовали бесплатные игры в настольный теннис


«Даже когда стола не было, тренировалась, играя у стены. Работала в другой области, но всегда мечтала развивать настольный теннис в нашем Актау. Мечта сбылась. Открыла школу спорта и искусств «MUSTAFA-RIM». В спортивной секции настольного тенниса школы в настоящее время занимаются 30 спортсменов, в том числе 5 учеников, которые амбициозно стремятся к званию мастера спорта», - делится Раушан.


Опыт в этой отрасли у Раушан большой. А с 2018 по 2020 годы она была исполняющим обязанности председателя Федерации настольного тенниса РК по Мангистауской области. Сейчас Раушан Исламгалиева хочет дать всем желающим возможность участвовать в этой замечательной игре.

«Школа спорта и искусств «MUSTAFA-RIM» предлагает обучение по четырем направлениям: настольный теннис, национальные танцы, современные танцы и фитнес. Раз в месяц я организовываю бесплатные игры в Актауской городской лиге по настольному теннису для жителей города и любителей этого спорта. Доступны различные скидки. Пенсионеры могут посещать школу каждую пятницу, государственные служащие - каждую среду с 17:30 до 19:30, чтобы играть в настольный теннис бесплатно», - добавила Раушан Исламгалиева.


По информации Раушан Исламгалиевой, организация бесплатного турнира каждый месяц происходит в разные дни.

«У нас есть группа в Whats App, где я скидываю информацию о том, что турнир по теннису пройдет в такое-то время. Как правило, это суббота и воскресенье, два дня. Мне важно, чтобы люди были не заняты на других соревнованиях, стараюсь выбирать свободные от республиканских и областных мероприятий выходные. Собираю заявки в чате, регистрирую людей. Поэтому все, кто хочет принять участие, могут написать мне на номер и я добавлю их в наш чат», - рассказала организатор.


Номер для регистрации на бесплатный турнир: +7 778 612 7298.



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