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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:26

Просмотров: 4

Велосезон открыли в Актау

Открытие сезона провела областная федерация велоспорта.

Фото Станиславы Хапиной
В дружеском велопробеге приняли участие порядка 150 любителей и профессионалов, в числе которых были как и взрослые, так и дети.

Мероприятие было организовано федерацией велоспорта совместно с управлением физической культуры и спорта Мангистауской области.

Велосезон открыли в Актау


Велосипедисты стартовали от амфитеатра в 15 микрорайоне и финишировали у курортной зоны «Теплый пляж». Протяженность пути составила 17 километров. Для безопасности участников сопровождали полицейские.

- Велопробег был проведен в целях ознакомления, чтобы узнать, сколько любителей этого вида спорта есть у нас в Актау. Я думаю, еще не все собрались и смогли принять участие. В будущем надеемся, что их станет больше, - отметил президент областной федерации велоспорта Нуркен Айтмаганбетов.


Велосезон открыли в Актау


При областной федерации велоспортом на постоянной основе занимаются более 50 детей. Они участвуют в различных соревнованиях в Казахстане.

Во взрослой же команде есть члены сборной страны и даже один претендент, который получил путевку на Олимпиаду.

Велосезон открыли в Актау



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