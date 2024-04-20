Велосезон открыли в Актау

- Велопробег был проведен в целях ознакомления, чтобы узнать, сколько любителей этого вида спорта есть у нас в Актау. Я думаю, еще не все собрались и смогли принять участие. В будущем надеемся, что их станет больше, - отметил президент областной федерации велоспорта Нуркен Айтмаганбетов.

В дружеском велопробеге приняли участие порядка 150 любителей и профессионалов, в числе которых были как и взрослые, так и дети.Мероприятие было организовано федерацией велоспорта совместно с управлением физической культуры и спорта Мангистауской области.Велосипедисты стартовали от амфитеатра в 15 микрорайоне и финишировали у курортной зоны «Теплый пляж». Протяженность пути составила 17 километров. Для безопасности участников сопровождали полицейские.При областной федерации велоспортом на постоянной основе занимаются более 50 детей. Они участвуют в различных соревнованиях в Казахстане.Во взрослой же команде есть члены сборной страны и даже один претендент, который получил путевку на Олимпиаду.