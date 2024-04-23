Параолимпийский теннисист из Мангистау завоевал бронзу на чемпионате в Иордании

В соревнованиях, проходивших с 20 по 22 апреля, приняли участие спортсмены из Индии, Узбекистана, Великобритании, Саудовской Аравии, Ирака, Филиппин, Шри-Ланки, Кувейта, Сирии, Кипра, Йемена, Малайзии и Казахстана.Меирбек Утепов победил иракского спортсмена в четвертьфинале индивидуального зачета и выиграл у иорданского спортсмена со счетом 3-0.В парной системе вместе со спортсменом из Индии он победил спортсменов из Иордании, Саудовской Аравии и Великобритании, а в финале победил спортсменов из Ирака со счетом 2:3 и занял 2 место в командном зачете.