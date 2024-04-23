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ЛАДА.kz » Спорт

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 12:04

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Параолимпийский теннисист из Мангистау завоевал бронзу на чемпионате в Иордании

В этом году на паралимпийском чемпионате ITTF Al-Watani 2024, проходившем в Аммане (Иордания), паралимпийский спортсмен «Мунайлык» Меирбек Утепов завоевал бронзовую медаль по настольному теннису в индивидуальном зачете. Это первая медаль в данном виде спорта среди параолимпийцев Мангистау, сообщает пресс-служба акимата Мунайлинского района.

фото пресс-службы акимата Мунайлинского района
В соревнованиях, проходивших с 20 по 22 апреля, приняли участие спортсмены из Индии, Узбекистана, Великобритании, Саудовской Аравии, Ирака, Филиппин, Шри-Ланки, Кувейта, Сирии, Кипра, Йемена, Малайзии и Казахстана.

Параолимпийский теннисист из Мангистау завоевал бронзу на чемпионате в Иордании


Меирбек Утепов победил иракского спортсмена в четвертьфинале индивидуального зачета и выиграл у иорданского спортсмена со счетом 3-0.

В парной системе вместе со спортсменом из Индии он победил спортсменов из Иордании, Саудовской Аравии и Великобритании, а в финале победил спортсменов из Ирака со счетом 2:3 и занял 2 место в командном зачете.

Параолимпийский теннисист из Мангистау завоевал бронзу на чемпионате в Иордании



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