В Мангистау стартовал весенний сезон по футзалу

фото ЦОК Мангистауской области
По словам президента Мунайлинской районной федерации футбола Актау Ташева, главная цель мероприятия – это приобщение подрастающего поколения к спорту.
В соревнованиях участвуют 10 команд. Среди них команда, собранная из представителей СМИ.
Спортивное мероприятие проходит каждую субботу и воскресенье в спортивном комплексе «Амир-Темир». Ход игры можно посмотреть в прямом эфире на youtube.
«Прошло 4 года с момента открытия Федерации. Для детей старше 18 лет мы проводим соревнования зимой и летом. В этих соревнованиях принимают участие команды из всего Казахстана. Игры идут полным ходом», - сказал Актау Ташев.
В соревнованиях участвуют 10 команд. Среди них команда, собранная из представителей СМИ.
«Наша команда называется «Жағымды жаңалық». В нашей группе есть как представители СМИ, так и профессиональные игроки. Мы прошли первые 3 тура. В третьем туре мы прервали победную серию команды «Батыр», которая была чемпионом зимнего сезона. Главная цель - повышение уровня районных соревнований. Мы всегда готовы оказать информационную и командную поддержку», - сказал президент команды «Жағымды жаңалық» Нурлан Куанышбай.
Спортивное мероприятие проходит каждую субботу и воскресенье в спортивном комплексе «Амир-Темир». Ход игры можно посмотреть в прямом эфире на youtube.
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