В Мангистау стартовал весенний сезон по футзалу

«Прошло 4 года с момента открытия Федерации. Для детей старше 18 лет мы проводим соревнования зимой и летом. В этих соревнованиях принимают участие команды из всего Казахстана. Игры идут полным ходом», - сказал Актау Ташев.

«Наша команда называется «Жағымды жаңалық». В нашей группе есть как представители СМИ, так и профессиональные игроки. Мы прошли первые 3 тура. В третьем туре мы прервали победную серию команды «Батыр», которая была чемпионом зимнего сезона. Главная цель - повышение уровня районных соревнований. Мы всегда готовы оказать информационную и командную поддержку», - сказал президент команды «Жағымды жаңалық» Нурлан Куанышбай.