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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 19:00

Просмотров: 567

Боксеры из Мангистау завоевали семь медалей на международном турнире

Спортсмены из Мангистауской области стали победителями международного турнира на призы Серика Конакбаева, который завершился 26 апреля в селе Кордай Жамбылской области. Об этом сообщил мастер спорта, судья международной категории AIBA Руслан Бибуев.

Фото предоставил Руслан Бибуев
С 22 по 26 апреля в селе Кордай Жамбылской области прошел международный турнир на призы Серика Конакбаева. За звание лучших боролись 257 боксеров из всех областей Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Республики Саха.

Нашу область представляли воспитанники Мангистауской школы бокса. Команду сопровождали тренеры Ерболат Козыбаев, Бауыржан Омашов, Еламан Оразбаев, Галым Беккулов и судьи Барахат Конгбаев, Нуркен Бекмагулов.

В копилке сборной Мангистау три золотые и четыре бронзовые медали.

Боксеры из Мангистау завоевали семь медалей на международном турнире


«Золото» команде принесли Олжас Ыгзам в весе до 60 килограммов, Ернур Дуйсенбай в весе до 63 килограммов и Мирас Алимжан в весовой категории до 75 килограммов.

Бронзовыми призерами стали Дарын Тасмуханбетов (57 кг), Нурсултан Онгарбаев (50 кг), Сейитхан Мейыржан (46 кг) и Саят Асхатулы (48 кг).

Боксеры из Мангистау завоевали семь медалей на международном турнире



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