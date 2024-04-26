Боксеры из Мангистау завоевали семь медалей на международном турнире

С 22 по 26 апреля в селе Кордай Жамбылской области прошел международный турнир на призы Серика Конакбаева. За звание лучших боролись 257 боксеров из всех областей Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Республики Саха.Нашу область представляли воспитанники Мангистауской школы бокса. Команду сопровождали тренеры Ерболат Козыбаев, Бауыржан Омашов, Еламан Оразбаев, Галым Беккулов и судьи Барахат Конгбаев, Нуркен Бекмагулов.В копилке сборной Мангистау три золотые и четыре бронзовые медали.«Золото» команде принесли Олжас Ыгзам в весе до 60 килограммов, Ернур Дуйсенбай в весе до 63 килограммов и Мирас Алимжан в весовой категории до 75 килограммов.Бронзовыми призерами стали Дарын Тасмуханбетов (57 кг), Нурсултан Онгарбаев (50 кг), Сейитхан Мейыржан (46 кг) и Саят Асхатулы (48 кг).