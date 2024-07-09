Призовой фонд в 23 млн тенге: Бибисара Асаубаева выиграла турнир Baku Open 2024

Бибисара Асаубаева из Актау стала лучшей среди женщин на турнире Baku Open 2024 в Азербайджане, передает Tengri Sport .

Фото: instagram.com/bibisarachess/

Международный турнир по шахматам проходил в столице Азербайджана с 28 июня. Казахстанская шахматистка заняла в общем зачете турнира 19-е место, но выиграла в категории.

Закончился турнир по шахматам «Баку Опен-2024», заняла первое место среди женщин!, - рассказала Бибисара.

Отметим, что общий призовой фонд турнира составил 50 тысяч долларов (около 23 миллионов тенге). За первое место среди женщин Бибисара Асаубаева выиграла 1,5 тысячи долларов (720 тысяч тенге).

Ранее шахматистка получила президентский грант в 40 миллионов тенге.