«Несмотря на заслуги»: почему ведущего велогонщика из Актау не взяли на Олимпийские игры

Велогонщика Сергея Пономарева лишили заслуженной возможности представлять Казахстан на Олимпийских играх в этом году в Париже. На сложившуюся ситуацию отреагировала федерация велоспорта Мангистауской области.

Сергей Пономарев. Фото предоставила Жануя Сеитова

На XXXIII летние Олимпийские игры 2024 года в Париже сборной команде велотрека Казахстана выдана лицензия на одного спортсмена.

Старшего тренера Мангистауской области по велоспорту и личного наставника спортсмена Жануя Сеитову возмутило происходящее. Отбор на Олимпиаду, по ее словам, проходил несправедливо. В обеих положенных дисциплинах «Спринт» и «Кейрин» Сергей Пономарев выиграл оба вида, превзойдя всех своих соперников, и завоевав два «золота».

Результаты по дисциплинам «Спринт» и «Кейрин»

Главный тренер РК по велотреку Иван Сиваш, который принимает решение, кто поедет представлять страну на Олимпийских играх, решил выставить другую кандидатуру – Андрея Чугая, который по результатам отстает от нашего спортсмена, занял второе и третье места. Сергей Пономарев заработал львиную долю очков для завоевания лицензии. Девяносто процентов очков с начала 2023 года на Кубках мира, чемпионатах мира принесли мы, но тем не менее главный тренер страны сделал выбор не в нашу пользу, - говорит Жануя Сеитова.

Жануя Сеитова считает, что старший тренер РК выбрал Андрея Чугая, поскольку тот является его земляком.

Жаль, что лицензия была не именной. Хочется махнуть рукой и сказать: ладно, в следующий раз. Но будет ли следующий раз?! А вдруг и в следующий раз, несмотря на заслуги, полетит другой спортсмен?! А мы опять при этом проделаем колоссальную работу, потратим много сил, времени, средств, здоровья и всё это будет впустую?! Мало кто знает, сколько в этот раз было израсходовано физического и морального ресурса. В глубине души я как ребёнок надеюсь, что еще можно что-то изменить, но зная, что справедливости в нашем спорте практически не существует, не могу смириться с этим парадоксальным исходом, - рассказала Жануя Сеитова.

В управлении физической культуры и спорта Мангистауской области утверждают, что всесторонне организовали мероприятия по поддержке спортсменов из нашего региона на участие в Олимпийских играх.