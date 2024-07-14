18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
475.03
517.21
5.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
14.07.2024, 15:25

«Несмотря на заслуги»: почему ведущего велогонщика из Актау не взяли на Олимпийские игры

Спорт 0 55 Сергей Кораблев

Велогонщика Сергея Пономарева лишили заслуженной возможности представлять Казахстан на Олимпийских играх в этом году в Париже. На сложившуюся ситуацию отреагировала федерация велоспорта Мангистауской области.

Сергей Пономарев. Фото предоставила Жануя Сеитова
Сергей Пономарев. Фото предоставила Жануя Сеитова

На XXXIII летние Олимпийские игры 2024 года в Париже сборной команде велотрека Казахстана выдана лицензия на одного спортсмена.

Старшего тренера Мангистауской области по велоспорту и личного наставника спортсмена Жануя Сеитову возмутило происходящее. Отбор на Олимпиаду, по ее словам, проходил несправедливо. В обеих положенных дисциплинах «Спринт» и «Кейрин» Сергей Пономарев выиграл оба вида, превзойдя всех своих соперников, и завоевав два «золота».

Результаты по дисциплинам «Спринт» и «Кейрин»

Главный тренер РК по велотреку Иван Сиваш, который принимает решение, кто поедет представлять страну на Олимпийских играх, решил выставить другую кандидатуру – Андрея Чугая, который по результатам отстает от нашего спортсмена, занял второе и третье места. Сергей Пономарев заработал львиную долю очков для завоевания лицензии. Девяносто процентов очков с начала 2023 года на Кубках мира, чемпионатах мира принесли мы, но тем не менее главный тренер страны сделал выбор не в нашу пользу, - говорит Жануя Сеитова.

Жануя Сеитова считает, что старший тренер РК выбрал Андрея Чугая, поскольку тот является его земляком.

Жаль, что лицензия была не именной. Хочется махнуть рукой и сказать: ладно, в следующий раз. Но будет ли следующий раз?! А вдруг и в следующий раз, несмотря на заслуги, полетит другой спортсмен?! А мы опять при этом проделаем колоссальную работу, потратим много сил, времени, средств, здоровья и всё это будет впустую?! Мало кто знает, сколько в этот раз было израсходовано физического и морального ресурса. В глубине души я как ребёнок надеюсь, что еще можно что-то изменить, но зная, что справедливости в нашем спорте практически не существует, не могу смириться с этим парадоксальным исходом, - рассказала Жануя Сеитова.

В управлении физической культуры и спорта Мангистауской области утверждают, что всесторонне организовали мероприятия по поддержке спортсменов из нашего региона на участие в Олимпийских играх.

Известно, что Сергей Пономарев, участвовал в соревнованиях, запланированных для участия в Олимпиаде, добился высоких результатов и внес в сборную 95% вклад в получение олимпийской лицензии. Расходы спортсмена и все необходимые средства были поддержаны областным управлением спорта. Кроме того, в министерство туризма и спорта РК от имени акимата Мангистауской области направлено письмо с указанием заинтересованности и поддержки рассмотрения возможности получения лицензии  мангистауским спортсменом и принятию необходимых мер. В свою очередь участие в Олимпийских играх будет приниматься по итогам лицензионных турниров по согласованию с РОО «Казахстанская федерация велосипедного спорта» и старшим тренером РК по велотреку, - ответили в управлении физической культуры и спорта.

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…