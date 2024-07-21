Шесть желтых карточек: «Каспий» выиграл матч в Жанаозене

Актауский футбольный клуб «Каспий» принял на своем поле «Жетысу» из Талдыкоргана.

Фото пресс-службы футбольного клуба

В рамках матча третьего тура группового этапа Кубка лиги Казахстана в Жанаозене на стадионе имени Туякова встречу провели «Каспий» и «Жетысу».

Уже на 17 минуте наш нападающий Санат Жумаханов удачно оформил мяч в ворота оппонентов.

Во втором тайме на 67 минуте нападающий «Каспия» Бакдаулет Конлимкос забивает второй гол.

Спустя четыре минуты соперники смогли поразить наши ворота. Результат встречи – 2:1.

Во время игры обеим командам за нарушения были выданы шесть желтых карточек. Полузащитнику «Каспия» их досталось две, поэтому его удалили с поля.

В матче «Каспий» набрал шесть очков и догнал лидера в группе D – «Астану», в арсенале которых также шесть очков. По дополнительным показателям столичные игроки превзошли команду из Актау, поэтому она не вышла в плей-офф.

На сегодня «Каспий» в первой лиге занимает шестое место в турнирной таблице.