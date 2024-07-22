Две медали взяли спортсменки из Мангистау в Таиланде

Две спортсменки из Мангистауской области стали обладательницами серебряной и бронзовой медалей чемпионата Азии по женской спортивной вольной борьбе в Таиланде. Об этом сообщил тренер Александр Мухалев.

Фото предоставлены Александром Мухалевым

Чемпионат Азии по женской спортивной вольной борьбе среди девушек до 15 лет стартовал в Таиланде 16 июля. От Мангистауской области Казахстан представили четыре спортсменки – Мия Микаилова, Арина Куанышева, Ангелина Селезнева и Сидра Джаксыбай.

Наилучших результатов добились Арина Куанышева и Сидра Джаксыбай.

Арина, выступая в весовой категории до 58 килограммов, боролась в финале с представительницей Индии. Незначительно уступила в этой схватке и завоевала второе место, - рассказал тренер.

Сидра Джаксыбай завоевала бронзовую медаль в весе до 65 килограммов.

Учащиеся выразили благодарность своим тренерам Меруерт Дынбаевой, Юлии Хамелис, Александру Мухалеву за подготовку к данным соревнованиям. Все девушки являются представительницами специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Мангистауской области по борьбе (спорткомплекс «Сауле»).

Соревнования завершатся в Таиланде 24 июля.

Напомним, ранее Арина Куанышева и Мия Микаилова заняли первые места на международном турнире в Бишкеке.

Кроме того, Арина Куанышева стала призером турнира «Дети Азии», который проходил в Якутске.