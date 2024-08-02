Шахматистка из Актау возглавила мировой рекорд в двух категориях

Бибисара Асаубаева стала лучшей шахматисткой мира по рапиду и блицу среди девушек согласно рейтингу, опубликованному Международной шахматной федерации, сообщает Tengri Sport.

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В 2024 году Международная шахматная федерация празднует своё 100-летие и одним из многочисленных мероприятий, посвящённых этому большому событию, является серия еженедельных турниров Swiss Queens Wednesday.

Победительницей нынешнего звездного соревнования стала казахская шахматистка Бибисара Асаубаева с результатом 9½.

Фото Международной шахаматной Федерации (ФИДЕ)

Отметим, что Бибисара Асаубаева также занимает второе место в рейтинге по стандартным шахматам среди девушек и седьмую строчку женского рейтинга в блице.

Ранее казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала лучшей среди женщин на турнире Baku Open 2024 в Азербайджане.