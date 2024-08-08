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08.08.2024, 11:25

Генеральным секретарем федерации профессионального бокса Казахстана стал уроженец Мангистау

Спорт 0 1 Александр Рыжих

Джакиев Алмат Эспенбетович, уроженец Мангистауской области, был назначен на должность генерального секретаря федерации профессионального бокса Республики Казахстан.

Фото предоставлено федерацией профессионального бокса Мангистауской области
Фото предоставлено федерацией профессионального бокса Мангистауской области

Приказом Президента федерации профессионального бокса Республики Казахстан (КФПБ) на должность генерального секретаря федерации назначен Джакиев Алмат Эспенбетович. Ранее он занимал должности вице-президента, являлся куратором западного дивизиона и советником президента КФПБ.

Джакиев Алмат Эспенбетович - уроженец Мангистауской области.

Имеет высшее образование, был воспитанником Мангистауской школы бокса.

Участник, победитель и призер многих региональных, республиканских и международных турниров по боксу среди юношей.

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