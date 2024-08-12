Спортсмены из Актау завоевали семь медалей РК по тайскому боксу

Юные спортсмены из группы по тайскому боксу Zhadiger Thaiboxing стали обладателями семи медалей чемпионата республики. Об этом сообщил тренер Жадыгер Ержанов.

Фото предоставлено Жадыгером Ержановым

Первенство страны среди детей 10, 11, 12 и 13 лет проходило в Астане с 8 по 11 августа. За победу боролись представители 11 регионов Казахстана.

По итогам соревнований спортсмены из Актау взяли четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Первое место заняли:

Ариана Лес в весе до 34 килограммов (10-11 лет);

Сайфоллах Мамаев в весе до 42 килограммов (10-11 лет);

Нурбек Изим в весе до 63,5 килограмма (12-13 лет);

Еркежан Нуркенова в весе +63 килограмма (12-13 лет).

Обладателем серебряной медали стал Амирхан Аяпбергенов, выступивший в весовой категории до 40 килограммов (10-11 лет).

Бронзовыми медалями отметили достижения Даулета Шаттыка в весе до 34 килограммов, Рината Шукира в весовой категории до 38 килограммов (12-13 лет).