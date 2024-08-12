18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.03
523.39
5.31
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
12.08.2024, 13:20

Спортсмены из Актау завоевали семь медалей РК по тайскому боксу

Спорт 0 1 Алия Шарипова

Юные спортсмены из группы по тайскому боксу Zhadiger Thaiboxing стали обладателями семи медалей чемпионата республики. Об этом сообщил тренер Жадыгер Ержанов.

Фото предоставлено Жадыгером Ержановым
Фото предоставлено Жадыгером Ержановым

Первенство страны среди детей 10, 11, 12 и 13 лет проходило в Астане с 8 по 11 августа. За победу боролись представители 11 регионов Казахстана.

По итогам соревнований спортсмены из Актау взяли четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Первое место заняли:

  • Ариана Лес в весе до 34 килограммов (10-11 лет);
  • Сайфоллах Мамаев в весе до 42 килограммов (10-11 лет);
  • Нурбек Изим в весе до 63,5 килограмма (12-13 лет);
  • Еркежан Нуркенова в весе +63 килограмма (12-13 лет).

Обладателем серебряной медали стал Амирхан Аяпбергенов, выступивший в весовой категории до 40 килограммов (10-11 лет).

Бронзовыми медалями отметили достижения Даулета Шаттыка в весе до 34 килограммов, Рината Шукира в весовой категории до 38 килограммов (12-13 лет).

С нами выступали спортсмены из Жанаозена – они дополнительно завоевали две бронзовые медали. Лидеры турнира выиграли путевку на чемпионат мира по тайскому боксу, который пройдет в Бангкоке (Таиланд) в сентябре этого года, - отметил Жадыгер Ержанов.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…