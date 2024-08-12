Спортсмены из Актау завоевали семь медалей РК по тайскому боксу

Юные спортсмены из группы по тайскому боксу Zhadiger Thaiboxing стали обладателями семи медалей чемпионата республики. Об этом сообщил тренер Жадыгер Ержанов.
Первенство страны среди детей 10, 11, 12 и 13 лет проходило в Астане с 8 по 11 августа. За победу боролись представители 11 регионов Казахстана.
По итогам соревнований спортсмены из Актау взяли четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.
Первое место заняли:
Обладателем серебряной медали стал Амирхан Аяпбергенов, выступивший в весовой категории до 40 килограммов (10-11 лет).
Бронзовыми медалями отметили достижения Даулета Шаттыка в весе до 34 килограммов, Рината Шукира в весовой категории до 38 килограммов (12-13 лет).
С нами выступали спортсмены из Жанаозена – они дополнительно завоевали две бронзовые медали. Лидеры турнира выиграли путевку на чемпионат мира по тайскому боксу, который пройдет в Бангкоке (Таиланд) в сентябре этого года, - отметил Жадыгер Ержанов.
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