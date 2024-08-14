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14.08.2024, 18:10

ФК «Каспий» начинает набор детей в бесплатную секцию по футболу

Спорт 0 0 Алия Шарипова

ФК «Каспий» приглашает на отбор для футбольного центра мальчиков и девочек 2008-2016 года рождения. Занятия будут проводиться бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Отбор пройдет с 26 по 30 августа на стадионе «Жас канат» в 12 микрорайоне. Как уточняется, в день просматриваются по два возраста. Участники должны иметь при себе:

  • справку УЗИ сердца;
  • справку от педиатра;
  • обувь для футбола (сороконожка);
  • 1 литр воды.

Дни прохождения отбора:

  • 26 августа – 2015-2016 года рождения. Тренеры: Ойрат Муканов (2016 г.) +7 (702) 268-57-58, Жексенбай Наурызбаев (2015 г.) +7 (701) 082-78-27;
  • 27 августа – 2014-2013 года рождения. Тренеры: Ерлан Жумагулов (2014 г.) +7 (702) 393-01-93, Рахим Павиз (2013 г.) +7 (702) 892-22-90;
  • 28 августа – 2012-2011 года рождения. Тренеры: Ербатыр Алпысбай (2012 г.) +7 (702) 257-97-32, Константин Чернявский (2011 г.) +7 (778) 101-69-98;
  • 29 августа – 2010-2009 года рождения. Тренеры: Руслан Бесенгалиев (2010 г.) +7 (775) 919-12-43, Артур Каськов (2009 г.) +(380) 98-980-77-10;
  • 30 августа – 2008 год рождения. Тренер: Максат Джамбиров +7 (701) 742-37-67.

Просим прийти для отбора на 30-45 минут пораньше.

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