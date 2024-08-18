Член сборной РК из Актау взял «бронзу» на турнире по таеквондо

Фото предоставил Куангали Дастанулы

В Самарканде с 13 по 15 августа проходил международный турнир Samarkand Open, в котором участвовали 700 спортсменов из 10 стран: Финляндия, Бахрейн, Саудовская Аравия, Россия, Азербайджан, Кыргызстан, Беларусь, Украина, Казахстан и Узбекистан.

Рауан Рзагалы выступал в весовой категории до 68 килограммов. В борьбе за «бронзу» он выиграл спортсмена из Узбекистана.

К слову, Рауан Рзагалы занимается ⁠таеквондо уже 10 лет под руководством Куангали Дастанулы, который является еще и старшим тренером региона по таеквондо WT.

Спортсмен уже неоднократно становился чемпионом и призером республиканских и международных турниров. В 2023 году стал финалистом Спартакиады, член сборной РК.

Теперь ему предстоит подготовка к рейтинговому международному турниру «Kazakhstan Open G-2», который пройдет в столице в конце сентября, а также чемпионат Азии U21. В ноябре уже планирует участвовать в чемпионате страны.