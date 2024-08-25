Спортивный комментатор похвалил воспитанника «Каспия» в матче против «Спартака»

На игру выступающего за российский клуб «Зенит» уроженца Актау Нуралы Алипа положительно отреагировал известный российский комментатор Геннадий Орлов, сообщает издание «Спорт-Экспресс».
Санкт-Петербургский «Зенит» в домашнем матче шестого тура Российской Премьер-Лиги вчера, 24 августа, принял на своем поле московский «Спартак». В начале второго тайма на поле появился Нуралы Алип, который пропустил несколько игр из-за травмы. В новом сезоне Российской Премьер-Лиги он провел первый матч.
В итоге игра матч закончился вничью со счетом 0:0.
Мне понравилось, как вышел на замену Нуралы Алип. Уверенно, без оплошностей. Думаю, что он вытеснит из состава Страхиня Эраковича, - отметил комментатор Геннадий Орлов.
«Зенит» с 14 очками на данный момент лидирует в Российской Премьер-Лиге.
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