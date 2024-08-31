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31.08.2024, 13:48

С душой к боксу: мемориальную доску установили на доме легендарного тренера в Актау

Спорт 0 2 386 Сергей Кораблев

В доме, где прожил почти половину своей жизни, а это около 40 лет, известный тренер по боксу Александр Александрович Драч, прошло торжественное мероприятие с открытием мемориальной доски.

Фото автора
Фото автора

Александр Александрович Драч – заслуженный тренер Казахской ССР, мастер спорта СССР, советский и казахстанский спортсмен и тренер, а также почетный гражданин Актау и Мангистауской области.

Тренер подготовил более 50 мастеров спорта, победителей и призеров чемпионатов Европы и мира среди молодежи, чемпионов и призеров СССР среди взрослых. 

Честь открытия мемориальной доски предоставили воспитаннику Александра Александровича Драча, призеру всесоюзных турниров по боксу, а ныне полковнику полиции в отставке Калбаю Джумашеву и другу известного тренера Александру Буторину.

Я один из первых его учеников. Это был великий человек. С его уходом ушла эпоха. Он был лучшим тренером, мы чтили его как отца, - отметил Калбай Джумашев.

Достойному человеку – достойная память, - коротко сказал друг Александра Александровича Драча.

Как говорит почетный ветеран по чрезвычайным ситуациям Кажимурат Хайрушев, в трудные годы Сан Саныч проявил свое призвание. 

В боксе помимо технической части Сан Саныч в первую очередь занимался воспитанием человека. Каждый тренировавшийся у него имеет в настоящее время авторитет в обществе, -  вспоминает Кажимурат Хайрушев.

Заместителю акима Мангистауской области Аббату Урисбаеву посчастливилось тренироваться у Александра Александровича Драча.

Сан Саныч был на самом деле был человеком-легендой. Мы получили от него определенные знания, советы. Я стоял у него на лапах и для меня это было честью. В самый сложный период становления независимого Казахстана он оказал большую поддержку спорту и его плодотворный труд принес результаты. Такому человеку должна быть вечная память, - поделился Аббат Урисбаев.

Чиновник заверил, что впереди пройдут еще события в память Александра Александровича Драча.

Низкий поклон жене выразил также аким города Абилкаир Байпаков.

Член Ассамблеи народа Казахстана Мангистауской области Юсуп Шахшаев подчеркнул, что об Александре Александровиче Драче можно говорить много и неустанно. 

Это учитель, это воспитатель. Человек, который вложил свою душу в своих учеников. Благодаря ему многие пошли именно по правильному пути в годы разгула бандитизма, - сказал Юсуп Шахшаев.

Жена легендарного тренера Галина Михайловна Драч была взволнованна и приятно удивлена таким событием. Она выразила огромную благодарность всей команде акимата и собравшимся.

Тренер ушел из жизни 30 декабря 2018 года в возрасте 79 лет.

В 2021 году на одном из жилых домов города в честь Александра Александровича создали мурал.

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