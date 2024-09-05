В Актау пройдет открытый республиканский турнир по дзюдо среди юношей и девушек, посвященный памяти мастера спорта СССР Жубаткана Торекенулы. Об этом сообщили в федерации дзюдо Мангистауской области.

Иллюстративное фото

В Актау с 25 по 28 сентября пройдет открытый республиканский турнир по дзюдо среди юношей и девушек, посвященный памяти мастера спорта СССР Жубаткана Торекенулы. В турнире примут участие тысяча участников из пяти стран, 17 областей и трех городов.

Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Мангистауская Арена» в 33 микрорайоне.

Церемония открытия состоится 26 сентября в 13:00. Вход бесплатный.