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06.09.2024, 09:14

В Мангистау назначили нового президента областной федерации бокса

Спорт 0 8 868 Лиана Рязанцева

Новым президентом федерации бокса Мангистауской области стал Аскарбек Керелбаев.

Фото предоставил Руслан Бибуев
Фото предоставил Руслан Бибуев

Аскарбек Керелбаев родился 14 июня 1966 года в поселке Тущыкудык Мангистауской области. Имеет высшее образование.

Трудовую деятельность начал в 1988 году с должности каменщика третьего разряда в нефтегазодобывающем управлении «Комсомольскнефть». Позже продолжил работу мастером участка №3 в строительном управлении №4 треста «Мангышлакнефтегазстрой». С 1998 года занимает должность руководителя ТОО «Альянс LTD».

Аскарбек Саинович уже почти двадцать лет является спонсором работы федерации бокса, благодаря чему этот вид спорта динамично развивается в нашем регионе, - сказали представители федерации бокса региона.

В федерации бокса напомнили, что президентами Мангистауской федерации были Максутхан Аблазимов и Владимир Мирошников, а в дальнейшем Марат Орманов. Эти имена широко известны в нашей области, и их вклад в развитие бокса является неоценимым. Благодаря их усилиям и поддержке бокс в Мангистау достиг новых высот и продолжает стремительно развиваться.

Также выражаем благодарность Марату Кошкенбаевичу Орманову, который с 2012 года занимал пост президента. За двенадцать лет под его руководством бокс в нашем регионе достиг новых высот, а наша федерация стала одной из лучших в стране, - отметили  представители федерации.

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