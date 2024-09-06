В Мангистау назначили нового президента областной федерации бокса

Фото предоставил Руслан Бибуев

Аскарбек Керелбаев родился 14 июня 1966 года в поселке Тущыкудык Мангистауской области. Имеет высшее образование.

Трудовую деятельность начал в 1988 году с должности каменщика третьего разряда в нефтегазодобывающем управлении «Комсомольскнефть». Позже продолжил работу мастером участка №3 в строительном управлении №4 треста «Мангышлакнефтегазстрой». С 1998 года занимает должность руководителя ТОО «Альянс LTD».

Аскарбек Саинович уже почти двадцать лет является спонсором работы федерации бокса, благодаря чему этот вид спорта динамично развивается в нашем регионе, - сказали представители федерации бокса региона.

В федерации бокса напомнили, что президентами Мангистауской федерации были Максутхан Аблазимов и Владимир Мирошников, а в дальнейшем Марат Орманов. Эти имена широко известны в нашей области, и их вклад в развитие бокса является неоценимым. Благодаря их усилиям и поддержке бокс в Мангистау достиг новых высот и продолжает стремительно развиваться.