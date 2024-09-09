Спортсмен из Актау стал бронзовым призёром чемпионата мира по вольной борьбе

Камиль Куруглиев, воспитанник Коммунального государственного учреждения «Мангистауская областная школа высшего спортивного мастерства имени Шокыр Болтекулы» управления физической культуры и спорта региона (КГУ МОШВСМ имени Ш. Болтекулы), в схватке с иранцем Амиррезу Далири одержал победу, тем самым обеспечив себе третье место в чемпионате. Об этом рассказал Роман Ахмедханов, тренер спортсмена.

Камиль Куруглиев (справа). Фото предоставлено Романом Ахмедхановым

Чемпионат мира-2024 по вольной борьбе в возрастной категории до 20 лет проходит в Понтеведре (Испания) с 3 по 10 сентября.

Камиль Куруглиев по итогам чемпионата занял третье место. К «бронзе» его привела победа над иранцем Амиррезу Далири. Схватки проходили в весовой категории до 92 килограммов.