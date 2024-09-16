Шахматистка из Актау Бибисара Асаубаева одержала победу в пятом раунде Олимпиады

Второе место рейтинга FIDE среди девушек-юниоров казахстанка Бибисара Асаубаева одержала победу в пятом раунде Олимпиады по шахматам против Харики Дронавалли из Индии, передает Tengri Sport .

Фото Instagram/bibisarachess

Вчера, 15 сентября, в Будапеште (Венгрия) прошел пятый раунд 45-й Олимпиады по шахматам. Женская сборная Казахстана провела матч против команды Индии, а мужская команда сыграла против Румынии.

Бибисара Асаубаева сыграла против 11-го места в женском юниорском рейтинге FIDE (Международной шахматной федерации) Харики Дронавалли. На 46-м ходу шахматистка из Казахстана заставила соперницу отступить королем, а сама намеревалась перевести пешку на линию h в ферзи. Видя угрозу, Дронавалли сдвинула короля в правый угол, но, не имея других ходов, приняла поражение. Победу одержала Бибисара Асаубарова, принеся сборной Казахстана один балл в раунде. По итогам пятого раунда женская сборная по шахматам занимает 12-ю строчку рейтинга и имеет на своем счету восемь баллов, - сообщает передает Tengri Sport.

Следующими соперниками женской сборной Казахстана на шахматной Олимпиаде станет национальная команда Кубы. Однако Бибисара Асаубаева не вошла в стартовый состав на шестой раунд.