В Актау пройдут международные соревнования по дзюдо в память Турара Жолдыбаева

С 12 по13 октября в Актау пройдут лицензионные соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин «ASIAN JUDO OPEN». Мероприятие посвящено памяти почетного гражданина Мангистауской области Турара Жолдыбаева, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

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В этом году соревнования будут организованы в 15-й раз. Ожидается, что в "ASIAN JUDO OPEN" примут участие команды из Китая, России, Кыргызстана, Армении, Азербайджана, Грузии, Гонконга, Узбекистана, Таджикистана и других стран ближнего и дальнего зарубежья.

Во время соревнований мужчины и женщины будут соревноваться в семи весовых категориях. Согласно положению Международной федерации дзюдо, победители и призеры Открытого Кубка Азии, являющегося лицензионным соревнованием, получают рейтинговые баллы.

Место проведения: спортивный комплекс "Халык Арена»

Наша справка:

Турар Жолдыбаев - лучший фермер Казахстана, заслуженный деятель Мангистауской области. Он прославился не только фермерскими делами, но и запомнился мангистаусцам тем, что активно поддерживал спортивные организации, внес огромный вклад в развитие дзюдо в Мангистауской области. Его дело продолжили сыновья.