Набор в бесплатные секции по тяжелой атлетике и кроссфиту проходит в Мангистау

В Федерации тяжелой атлетики Мангистауской области объявили набор в бесплатные секции по тяжелой атлетике и кроссфиту для детей и подростков в возрасте от восьми до 18 лет. Об этом сообщил Тимур Джамбиров, руководитель федерации тяжелой атлетики региона.

Фото предоставил Тимур Джамбиров

В Мангистауской области объявили набор в бесплатные секции по тяжелой атлетике и кроссфиту. В группы по начальной и общефизической подготовке набирают детей и подростков в возрасте от восьми до 18 лет.

Занятия будут проходить в будние дни в двух спорткомплексах:

- с 09:00 до 11:00 в «Мангистау Арена», в 33 микрорайоне;

- с 15:00 до 18:00 в «Халык арена» в 17 микрорайоне.

Наши воспитанники являются многократными чемпионами и призерами соревнований Республики Казахстан. Если ты хочешь быть гибким и сильным, то приходи к нам, - сказал Тимур Джамбиров, руководитель федерации тяжелой атлетики Мангистауской области.

Телефон для справок: +7 (708) 960 9097.