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01.10.2024, 14:45

Спортсмены из Актау завоевали 18 золотых медалей на республиканском турнире по ашихара-каратэ

Спорт 0 755 Лиана Рязанцева

В минувшее воскресенье, 29 сентября 2024 года, в спортзале «Мангистау-Арена» завершился республиканский турнир по ашихара-каратэ AIKO. В копилке актауских бойцов 18 золотых медалей, сообщил директор федерации Ashihara Karate Мангистауской области Дмитрий Печкин.

Фото предоставил Дмитрий Печкин
Фото предоставил Дмитрий Печкин

В соревнованиях приняли участие более ста бойцов из разных городов Казахстана.

Дмитрий Печкин отметил, что соревнования были зрелищными и интересными, как никогда раньше. Начали турнир самые маленькие спортсмены в возрастной категории 4-5 лет. После официального открытия соревнования продолжили бойцы более старшего возраста, а завершились соревнования выступлениями юношей и девушек. 

Своими впечатлениями поделился директор ОО «Федерация Ashihara Karate Мангистауской области» Дмитрий Печкин: 

Очень много было наших бойцов, которые впервые приняли участие в соревнованиях такого уровня благодаря тому, что турнир проводился в Актау. Обычно республиканские турниры проводились в других городах, нам приходилось ездить по всему Казахстану на эти соревнования, поэтому многие ребята не могли в них поучаствовать. Подготовка к этим соревнованиям началась ещё летом, ребята хорошо подготовились, поэтому смогли показать прекрасную технику и порадовали зрителей своими выступлениями.

Золотые медали завоевали:

  • Шукралиев Исламбек, 5 лет;
  • Гиркин Артём, 5 лет;
  • Нурбулат Нурым, 6-7 лет; 
  • Горлов Демид, 6-7 лет;
  • Касымова Софья, 6-7 лет;
  • Дубовицкая Валерия, 8-9 лет;
  • Бейсек Алан, 8-9 лет;
  • Газиз Омар, 8-9 лет;
  • Болатбек Арлан, 8-9 лет;
  • Мамырбек Әмірхан, 8-9 лет; 
  • Кайратулы Кенесары, 8-9 лет; 
  • Борашева Адина, 10-11 лет;
  • Айбарулы Дiнмухаммед, 10-11 лет;
  • Кемелов Касым, 10-11 лет;
  • Фидчишин Максим, 12-13 лет;
  • Шораев Ерасыл, 12-13 лет;
  • Газиз Алихан, 14-15 лет 
  • Назарадин Еркебулан, 14-15 лет.

Газиз Омар провёл один из самых быстрых и коротких боев в данных соревнованиях - ему удалось победить актюбинского спортсмена буквально за 10 секунд. Красивый и зрелищный поединок показал чемпион РК Шораев Ерасыл, прекрасную бросковую технику показал Айбарулы Динмухаммед, Мамырбек Амирхан удивлял количеством ударов с разворота, «вертушками». Очень порадовали своими выступлениями девочки, показали интересные бои. Также порадовали новички, которые совсем недавно занимаются под моим руководством: хочу отметить их стремление к победе и силу духа, которую они смогли проявить, несмотря на свой маленький опыт тренировок и дебютное выступление, - отметил Дмитрий Печкин.

В общем командном зачёте республиканского турнира актауские спортсмены стали первыми. Все спортсмены были награждены грамотами и медалями, а за первое и второе места бойцам вручались кубки. 

Следующие крупные соревнования в этом году пройдут в Актобе - республиканский турнир, а в Астане пройдёт «Кубок Республики Казахстан».

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