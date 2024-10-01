Спортсмены из Актау завоевали 18 золотых медалей на республиканском турнире по ашихара-каратэ

В минувшее воскресенье, 29 сентября 2024 года, в спортзале «Мангистау-Арена» завершился республиканский турнир по ашихара-каратэ AIKO. В копилке актауских бойцов 18 золотых медалей, сообщил директор федерации Ashihara Karate Мангистауской области Дмитрий Печкин.

Фото предоставил Дмитрий Печкин

В соревнованиях приняли участие более ста бойцов из разных городов Казахстана.

Дмитрий Печкин отметил, что соревнования были зрелищными и интересными, как никогда раньше. Начали турнир самые маленькие спортсмены в возрастной категории 4-5 лет. После официального открытия соревнования продолжили бойцы более старшего возраста, а завершились соревнования выступлениями юношей и девушек.

Своими впечатлениями поделился директор ОО «Федерация Ashihara Karate Мангистауской области» Дмитрий Печкин:

Очень много было наших бойцов, которые впервые приняли участие в соревнованиях такого уровня благодаря тому, что турнир проводился в Актау. Обычно республиканские турниры проводились в других городах, нам приходилось ездить по всему Казахстану на эти соревнования, поэтому многие ребята не могли в них поучаствовать. Подготовка к этим соревнованиям началась ещё летом, ребята хорошо подготовились, поэтому смогли показать прекрасную технику и порадовали зрителей своими выступлениями.

Золотые медали завоевали:

Шукралиев Исламбек, 5 лет;

Гиркин Артём, 5 лет;

Нурбулат Нурым, 6-7 лет;

Горлов Демид, 6-7 лет;

Касымова Софья, 6-7 лет;

Дубовицкая Валерия, 8-9 лет;

Бейсек Алан, 8-9 лет;

Газиз Омар, 8-9 лет;

Болатбек Арлан, 8-9 лет;

Мамырбек Әмірхан, 8-9 лет;

Кайратулы Кенесары, 8-9 лет;

Борашева Адина, 10-11 лет;

Айбарулы Дiнмухаммед, 10-11 лет;

Кемелов Касым, 10-11 лет;

Фидчишин Максим, 12-13 лет;

Шораев Ерасыл, 12-13 лет;

Газиз Алихан, 14-15 лет

Назарадин Еркебулан, 14-15 лет.

Газиз Омар провёл один из самых быстрых и коротких боев в данных соревнованиях - ему удалось победить актюбинского спортсмена буквально за 10 секунд. Красивый и зрелищный поединок показал чемпион РК Шораев Ерасыл, прекрасную бросковую технику показал Айбарулы Динмухаммед, Мамырбек Амирхан удивлял количеством ударов с разворота, «вертушками». Очень порадовали своими выступлениями девочки, показали интересные бои. Также порадовали новички, которые совсем недавно занимаются под моим руководством: хочу отметить их стремление к победе и силу духа, которую они смогли проявить, несмотря на свой маленький опыт тренировок и дебютное выступление, - отметил Дмитрий Печкин.

В общем командном зачёте республиканского турнира актауские спортсмены стали первыми. Все спортсмены были награждены грамотами и медалями, а за первое и второе места бойцам вручались кубки.

Следующие крупные соревнования в этом году пройдут в Актобе - республиканский турнир, а в Астане пройдёт «Кубок Республики Казахстан».