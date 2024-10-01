Шахматистка из Актау Бибисара Асаубаева заняла 16 место в мировом рейтинге

Фото bibisarachess

В топ-20 среди юниоров вошли Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева, Алуа Нурман и Лия Курмангалиева. В первую двадцатку также вошли четыре представительницы Индии и две китаянки.

Кроме того, лидер национальной команды Бибисара Асаубаева заняла 16-е место в мировом рейтинге среди женщин.

Рейтинг ФИДЕ - ежемесячный шахматный рейтинг, формируемый Международной шахматной федерацией. Участники рейтинга получают очки за каждый выигранный поединок в рамках соревнований под эгидой Федерации. В рейтинге существует несколько категорий: Open - для всех шахматистов, вне зависимости от возраста и гендера, Women - только для шахматисток, Junior - для шахматистов до 20 лет и Girls - для шахматисток до 20 лет.

Все представительницы женской сборной Казахстана попадают под последнюю категорию, так как им еще не исполнился 21 год. Лидеру команды Бибисаре Асаубаевой - 20 лет, Меруер Камалиденовой - 19 лет, Ксении Балабаевой - 18 лет, Алуа Нурман - 17 лет, Амине Кайрабековой - 18 лет. Лия Курмангалиева, которая не вошла в состав национальной команды, но занимает 18-е место в мировом рейтинге, также родилась в 2005 году.

Напомним, Бибисара Асаубаева помогла казахстанской сборной завоевать медаль на Олимпиаде по шахматам в Будапеште. В составе команды выступали Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева, Алуа Нурман и Амина Каирбекова.