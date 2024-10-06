Тяжелоатлеты из Актау стали чемпионами международного турнира

Два пауэрлифтера Ырысбек Сарсенгалиев и Кайрат Ургешбаев завоевали золотые медали в своих весовых категориях на международном турнире по силовым видам спорта в Астане.
Организаторами турнира, который проходит с 4 по 6 октября, стала международная федерация силовых видов спорта IPAF. Участвует около 500 спортсменов.
Уже успели побороться и стать первыми на пьедестале – это пауэрлифтеры Ырысбек Сарсенгалиев (до 90 кг) и Кайрат Ургешбаев (до 100 кг).
Стоит отметить, что Кайрат Ургешбаев профессионально в этом спорте более 15 лет, Ырысбек Сарсенгалиев же совсем недавно – четыре года.
Кайрату Ургешбаеву выпала возможность участвовать во Всемирных играх среди силовых структур, которые пройдут в штате Алабама, в городе Бермингем (США), в июне 2025 года.
Кстати, начальником департамента полиции региона Кайрат Ургешбаев назначен капитаном сборной Мангистауской области среди силовых структур на этих мировых соревнованиях в США.
За поддержку в спорте, здорового образа жизни среди силовиков благодарю начальника департамента полиции Мангистауской области, полковника полиции Сагындык Аяганова. Посвящаю свою медаль самой старой и элитной службе правоохранительных органов, к 106-летию уголовного розыска, - поделился спортсмен.
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