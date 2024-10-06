Тяжелоатлеты из Актау стали чемпионами международного турнира

Два пауэрлифтера Ырысбек Сарсенгалиев и Кайрат Ургешбаев завоевали золотые медали в своих весовых категориях на международном турнире по силовым видам спорта в Астане.

Фото предоставил Кайрат Ургешбаев

Организаторами турнира, который проходит с 4 по 6 октября, стала международная федерация силовых видов спорта IPAF. Участвует около 500 спортсменов.

Уже успели побороться и стать первыми на пьедестале – это пауэрлифтеры Ырысбек Сарсенгалиев (до 90 кг) и Кайрат Ургешбаев (до 100 кг).

Стоит отметить, что Кайрат Ургешбаев профессионально в этом спорте более 15 лет, Ырысбек Сарсенгалиев же совсем недавно – четыре года.

Кайрату Ургешбаеву выпала возможность участвовать во Всемирных играх среди силовых структур, которые пройдут в штате Алабама, в городе Бермингем (США), в июне 2025 года.

Кстати, начальником департамента полиции региона Кайрат Ургешбаев назначен капитаном сборной Мангистауской области среди силовых структур на этих мировых соревнованиях в США.