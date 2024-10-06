Спортсменка из Актау завоевала «золото» республиканского турнира

Шынар Орынгали из Актау стала победительницей республиканского турнира по вольной борьбе среди девушек в Алматы. Об этом сообщил тренер Александр Мухалев.

Фото предоставлено Александром Мухалевым

Соревнования стартовали в южной столице 6 октября и завершатся 7 октября. Турнир собрал 90 участниц из Петропавловска, Талдыкоргана, Алматы, Шымкента и Алматинской области.

Мангистаускую область в весовой категории до 46 килограммов представила Шынар Орынгали.

В предварительных поединках убедительную победу одержала над соперницами из Петропавловска и Алматы, положив их на туше – чистая победа. В финальной схватке встретилась со спортсменкой из Талдыкоргана и также одержала победу, став победительницей данного турнира, - сообщил Александр Мухалев.

Сама обладательница «золота» поблагодарила своих тренеров Юлию Хамелис, Меруерт Дынбаеву, Александра Мухалева за подготовку к данным соревнованиям.

Шынар Орынгали является учащейся спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва Мангистауской области по борьбе, состоит в центре олимпийской подготовки региона.