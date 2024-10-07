Пять дзюдоистов из Актау выступят на Кубке Азии

Открытый Кубок Азии по дзюдо среди мужчин и женщин состоится 12 и 13 октября в Актау, сообщили в Мангистауской областной федерации дзюдо.

Фото предоставили в областной федерации дзюдо

Участниками турнира памяти Турара Жолдыбаева станут около 200 спортсменов из Азербайджана, Гонконга, Индии, Ирана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.

От нашего региона выступят пять дзюдоистов в составе сборной страны – это Мерей Мархамбетов Мерей (-66 кг), Канат Абитулы (-73 кг), Максим Мейирлан (-81 кг), Азат Кумисбай (-81 кг) и Жантилек Нуртилепулы (свыше 100 кг).

Старт турнира назначен 12 октября в 10:00 часов в спортивном комплексе «Халык Арена».