Актауский теннисист Бейбит Жукаев вышел в четвертьфинал турнира ATP

Бейбит Жукаев вышел в четверть финала турнира ATP 250 в Алматы, сообщает телеграм-канал ulysmediatg.

фото с телеграм-канала ulysmediatg.

Во втором круге 24-летний казахстанец, который получил wild card в основную сетку, победил 25-ю ракетку мира Томаша Махача (Чехия). При счете 3:1 в пользу Бейбита, Томашу пришлось сняться с матча из-за плохого самочувствия.

Следующим соперником воспитанника актауской школы тенниса будет победитель пары Карен Хачанов (Россия) — Отто Виртанен (Финляндия).

Справочно:

Турнир АТР - элитный мировой тур теннисистов-профессионалов, проводимый Ассоциацией теннисистов-профессионалов с 28 декабря 2023 года по ноябрь 2024 года.