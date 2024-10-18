Баскетбольный клуб «Каспий» сыграет с командой «Астана» в Актау

Мужская команда «Каспий» примет дома соперников баскетбольного клуба «Астана». Жителей и гостей города 19 и 20 октября приглашают посмотреть баскетбольные матчи, сообщает пресс-служба БК «Каспий».
Игры состоятся 19 и 20 октября в Актау в спортивном комплексе «Halyk Arena».
В эти выходные состоится серия игр между БК «Каспий» и БК «Астана». Это отличный шанс увидеть любимую команду в деле на домашней арене! Приходите поддержать ребят, ведь ваше присутствие на трибунах – это неотъемлемая часть успеха. Встретимся на игре, - отметили в пресс-службе БК «Каспий».
Вход на игры свободный для всех желающих. Начало игр в 17:00
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