Боец из Актау выступит на турнире «NAIZA 68»

Еркебулан Сисенбаев. Фото из личного архива спортсмена

В главном бою вечера «NAIZA 68», который пройдет сегодня, 19 октября, в Караганде, выступят обладатель объединенного пояса «NAIZA & Fight Nights» Фаниль «Ногай» Рафиков со звездой российского ММА Мохаммедом «Персидским дагестанцем» Хейбати.

Наш боец Еркебулан Сисенбаев сойдется в легком весе с Глебом Жагриным из России.

Постараемся показать отличный бой. Я ждал этого три месяца. Хорошо подготовился. Вы никогда не видели меня в такой форме, - поделился Еркебулан Сисенбаев после Face to face.

Напомним, на турнире «NAIZA 56» Еркебулан Сисенбаев уступил Магомеду Бартиханову. На турнире «NAIZA 65» он забил своего оппонента Сунатжона Еркинова.

В сентября прошлого года на VI фестивале национальных видов спорта Еркебулан Сисенбаев стал золотым медалистом по жекпе-жек.