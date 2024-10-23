Бибисара Асаубаева получила награду от Президента

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О награждении государственными наградами Республики Казахстан». Отмечены были и заслуги шахматистки Бибисары Асаубаевой.

Фото: instagram.com/bibisarachess/

Список обладателей государственных наград опубликовала Акорда.

Так, чемпионка мира по шахматам Бибисара Асаубаева удостоена ордена «Барыс» IІI степени.

Напомним, в сентябре текущего года шахматистка помогла казахстанской сборной завоевать серебряную медаль на Олимпиаде по шахматам.

Для справки

Орден «Барыс» – орден Республики Казахстан учрежден Законом РК от 26 июля 1999 года за №462-1.

Данным орденом награждение производится за особые заслуги: